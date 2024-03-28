AKP’nin kalesi olarak da bilinen Başiskele’de seçim kıysıya mücadele ile devam ediyor. Eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’da 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olarak Bağımsız Adaylığını ilan etmişti. Ayaz, her geçen gün güçlenerek siyasi rekabeti ilerletmeye devam ediyor. Diğer siyasi partilerin temsilcilerini de arkasına alan Ayaz, bu süreçte yaptığı transfer isimleri de sosyal medya hesabından bir kare ile duyurdu. Ayaz’a CHP Başiskele eski İlçe Başkanı İrfan Keskin, CHP Başiskele Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Saral ve Yeniden Refah Partisi İl Yöneticisi Halil İbrahim Karadeniz desteklerini açıkladı.
28 Mar 2024 - 08:57- Siyaset Güncelleme:
O isimler de Ayaz'ı destekleyecek
Başiskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz, diğer siyasi partilere mensup kişilerin desteğini alarak yola devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Yenimahalleli - Bu adamlarlamı başiskele yi yöneteceksin Sayın ayaz, ahı gitmiş vahı kalmışlar düşmüşsen senin hiç şansın yok..
Başiskele - 40 yıllık hayatımda hiç akp ye oy atmayan biri olarak bunları görünce atasım geliyor.
Kullar Ali - Görüntü dışında ne faydası olabilir ki..Hele teşkilatlarda ki görevlerini ima ederek.
Ali - Kullar lı olarak oyum ak partiye
Vatandaş - Yolun açık olsun güzel insan
Başiskeleli - Körler sağırlar birbirini ağırlar, bu ne hırs bu ne koltuk sevdası, şimdiye kadar inlerinden çıkmaya yüzleri olmayanlar şimdi ne oldu mamanız mı bitti; Hüseyin ayaz halkın makamını halka açacakmış, sen görevde iken telefonunu bile açmayan, şimdi bu neyin vızıltısı son çırpınışlar…..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.