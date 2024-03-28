O isimler de Ayaz'ı destekleyecek

AKP’nin kalesi olarak da bilinen Başiskele’de seçim kıysıya mücadele ile devam ediyor. Eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’da 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olarak Bağımsız Adaylığını ilan etmişti. Ayaz, her geçen gün güçlenerek siyasi rekabeti ilerletmeye devam ediyor. Diğer siyasi partilerin temsilcilerini de arkasına alan Ayaz, bu süreçte yaptığı transfer isimleri de sosyal medya hesabından bir kare ile duyurdu. Ayaz’a CHP Başiskele eski İlçe Başkanı İrfan Keskin, CHP Başiskele Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Saral ve Yeniden Refah Partisi İl Yöneticisi Halil İbrahim Karadeniz desteklerini açıkladı.