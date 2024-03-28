Ramazan ayının en güzel şekilde yaşandığı Derince’de sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri iftar programları yoğun ilgi görüyor. Kocaeli Yığılcalılar Derneği’nin düzenlediği 3. Geleneksel İftar Buluşması programı da Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti. Görev süreci boyunca daima derneklerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Zeki Aygün, STK’ların Derince’nin en önemli zenginliği olduğunu söyledi.
28 Mar 2024 - 09:17- Gündem Güncelleme:
Yığılcalılar iftarda buluştu
Kocaeli Yığılcalılar Derneği’nin düzenlediği 3. Geleneksel İftar Buluşması geniş katılımla Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - DERİNCE'NİN 5 YILINI YEDİN, YAZIK SANA.
Derinceli Damat - Zeki başkan, tekrar aday olmak için çok yırtındın ama iş yapmaz adamsın bay bay.
Derince de AKEPE'ye bitirdiniz be kına yakın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.