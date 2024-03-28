İzmit Belediyesi, Hatipköy Onbaşı Ahmet Aydın Parkı’nı hizmete sundu

İzmit Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlar yaratmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kendi öz kaynakları ile Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi’nde yapımını tamamladığı Onbaşı Ahmet Aydın Parkı açıldı. Programda Onbaşı Ahmet Aydın’ın torunu Suna Aydın tarafından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çiçek takdiminde bulunuldu. Başkan Hürriyet de program sonunda açılışa gelen tüm çocuklara oyuncak hediye etti.

SOSYAL YAŞAM ALANI

910 metrekare alana sahip olan parkta 125 metrekare çocuk oyun alanı, 42 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon alanı, 525 metrekare yeşil alan ve 195 metrekare gölgelikli oturma alanı bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü öz kaynakları ile yapılan Onbaşı Ahmet Aydın Parkı bölgenin en önemli sosyal alanlarından birisi olacak.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, Onbaşı Ahmet Aydın’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HÜRRİYET BAĞIŞ İÇİN AİLEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Onbaşı Ahmet Aydın’ın kıymetli ailesine bu bağış için çok teşekkür ediyorum. Bu bölgemize güzel bir eser kazandırılmasına vesile oldular. Bu güzel alanda biz de İzmit Belediyesi olarak yeni bir yaşam alanını kurmak ve kentimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Onbaşı Ahmet Aydın vatanına derin bir aşkla bağlı cesur bir asker olarak Kurtuluş Savaşında gösterdiği hizmetlerle tanınıyor.

“BURASI SADECE BİR PARK DEĞİL”

Kurtuluş Savaşından sonra İzmit’e yerleşen Ahmet Aydın çevresine duyarlı, yardımsever bir insan olarak hatıralarda yer etmiş müstesna kimliklerden bir tanesi. Vefatından sonra ailesi onun hatırasını yaşatmak ve halkımıza hizmet etmek amacıyla bu araziyi belediyemize bağışladılar. Bu park sadece bir yeşil alan değil aynı zamanda bir anma ve saygı alanı.

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNU ÖNEMSİYORUZ”

İzmit vefalı bir kent. ‘İzmit Unutmaz’ diyerek 5 yıldır çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kente ve ülkeye emeği geçmiş insanların daha fazla anılması, isimlerinin gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Bu alan park alanı olmasının yanı sıra vefanın ve saygının da bir alanı olacak. Geçmiş dönemlerde park denildiğinde akıllara birkaç oyun takımı ve banklar gelirdi ancak burada gördüğünüz üzere belediyeciliğin sosyal boyutunu daha geniş bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Parklarımızı kendi öz gücümüzle üretiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırız. Bölgemizde İnşallah 3’üncü parkımızı da inşa ederiz.

“KENTİMİZE ARMAĞAN OLSUN”

Bu park çocuklarımız için 125 metrekarelik bir oyun alanı. Spor yapmak isteyen gençlerimiz için basketbol sahası ve kondisyon alanı olarak hizmet verecek. Aynı zamanda 525 metrekarelik yeşil bir alan. Çocuklarını bekleyen aileler içinde gölgelikli oturma alanları ile huzurlu bir dinlenme yeri olacak burası. Bu parkın açılışını yaparken Onbaşı Ahmet Aydın’ı ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken ailesinin bu cömert bağışı için de kent adına teşekkür etmek istiyorum. Onun hatırasının bu parkın her köşesinde yaşamasını ve gelecek nesillere ilham olmasını diliyoruz. Onbaşı Ahmet Aydın Parkımız mahallemize ve tüm kentimize, güzel çocuklarımıza armağan olsun. Açılışımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinlikte konuşan Onbaşı Ahmet Aydın’ın torunu Suna Aydın, “Dedem Onbaşı Ahmet Aydın Kurtuluş Savaşında yer aldıktan sonra önce Ordu’ya sonra da İzmit’e geliyor. 3 oğlu bu park alanını halkımızın kullanımı için bağışlıyorlar. Bu parkın yapılmasında bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İzmit Belediyesine, Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine Aydın ailesi ve bölge sakinleri adına teşekkür ediyorum” dedi.

“BÖLGE HALKI ÇOK MEMNUN”

Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy ise açılışta yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimizden bu yana mahallemizde açılışını yaptığımız ikinci parkımız olacak Onbaşı Ahmet Aydın Parkı. Parkımızın açılışı beni ve bölge halkımızı fevkalade memnun etmiştir. Çocuklarımızın kaynaşıp eğlendiği, mutlu olduğu büyüklerin soluk aldığı bu mekanı mahallemize kazandırılmasında emeği geçen İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.