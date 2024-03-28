Hürriyet, “1 yıl boyunca iftira edenler özür dileyecek mi?”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hakkında çıkan “Kurulmamış şirkete iş verdi” iddialarını belgelerle çürüttü. Bakanlıktan gelen yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Hürriyet, “Ve hakkımızda söylenen bir iftira daha gerçeklerle yüzleşti. Hatırlıyor musunuz? 1 yıl boyunca manşet ettiler bizi; “Kurulmamış şirkete iş verdiniz” dediler. Hatta “Milyonlar aktardınız” dediler.
“KAMU ZARARI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”
Her gün onlarca müfettişe ifadeler verdik. Müfettişler birer birer değil, yirmişer yirmişer geldiler. Karalamalar ardı arkadaşına geldi. Sonuç: Milyonlar diye ifade ettikleri iş sadece 45 liralık işti. Ve suç unsuru ile kamu zararı olmadığı tespit edildi. Soruşturma izni verilmedi. Yine alnımızın akıyla hesabımızı düzgünce verdik çok şükür. Peki 1 yıl boyunca bize iftira edenler, ufacık bir özür bile dileyecekler mi acaba?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdarlı - Senin için söyleneler hepsi dogru ben meclisi takip eden birisi olarak yazıyorum ispat ederim istersen
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.