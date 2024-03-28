Hürriyet, “1 yıl boyunca iftira edenler özür dileyecek mi?”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hakkında çıkan “Kurulmamış şirkete iş verdi” iddialarını belgelerle çürüttü. Bakanlıktan gelen yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Hürriyet, “Ve hakkımızda söylenen bir iftira daha gerçeklerle yüzleşti. Hatırlıyor musunuz? 1 yıl boyunca manşet ettiler bizi; “Kurulmamış şirkete iş verdiniz” dediler. Hatta “Milyonlar aktardınız” dediler.

“KAMU ZARARI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Her gün onlarca müfettişe ifadeler verdik. Müfettişler birer birer değil, yirmişer yirmişer geldiler. Karalamalar ardı arkadaşına geldi. Sonuç: Milyonlar diye ifade ettikleri iş sadece 45 liralık işti. Ve suç unsuru ile kamu zararı olmadığı tespit edildi. Soruşturma izni verilmedi. Yine alnımızın akıyla hesabımızı düzgünce verdik çok şükür. Peki 1 yıl boyunca bize iftira edenler, ufacık bir özür bile dileyecekler mi acaba?