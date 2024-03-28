İneğe tecavüz etti, suçüstü yakalandı

Hollanda inek Laura'nın uğradığı tecavüz olayını konuşuyor. Enschede Şehri'ndeki Wooldrik Hayvanat Bahçesi müdürünün dikkatini geçtiğimiz yıl inek Laura'nın ahırına kapanış saati sırasında giren bir ziyaretçi çekti.

Bunun üzerine müdür diğer personelin de okeyini aldı ve hayvanların bulunduğu alana kamera sistemi taktırdı. Böylece tüm hayvanlar kontrol altına alındı.

Daha sonra kamera görüntülerinde bir adamın, kapanış saatinden sonra hayvanat bahçesine girdiği ve inek Laura’yı bir ahıra çektiği görüldü. Adam daha sonra pantolonunu tutarak dışarı çıkıyordu.

Kamera sistemini cep telefonundan kontrol edilebilir hale getiren yöneticiler, 29 Ocak’ta kameraya yansıyan anormalliği fark eden müdür ve ekibi hayvanat bahçesinde görevli polisleri de yanına alarak ahıra şok baskın yaptı.

TECAVÜZCÜ ŞU AN TÜRKİYE'DE ARAMIZDA DOLAŞIYOR

Laura adlı ineğe tecavüz ederken Karabüklü olduğu ileri sürülen 59 yaşında M. Y. gözaltına alındı. Yapılan incelemede tecavüzcünün oturma izini de olmadığı ortaya çıktı.

İnek Laura’ya defalarca tecavüz ettiği belirtilen 59 yaşındaki adam, dört hafta boyunca Rotterdam Havaalanı'ndaki gözaltında tutulduktan sonra ülkeden sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

Yetkililer, sanığın şu anda köyünde olduğunu ve davanın gidişatına göre göre kendisinin iadesi için Türk makamlarına bilgi verildiğini söyledi.

Hayvanat bahçesi yetkileri ise tecavüzcünün cezasını çekmeden Türkiye’ye gönderilmesinin doğru bulmadığını söyledi. İddiaya göre defalarca tecavüze maruz kana İnek Laura'nın, halen stresli ve tedirgin olduğu belirtildi.

Kaynak: N Haber