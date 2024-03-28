Mutlu: "Pandora’nın kutusu açıldı bir kere"

‘MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçime sayılı günler bomba açıklamalarına devam ediyor. Mutlu son yaptığı açıklamada, ‘Son günlerde yaptığım açıklamalardan sonra her gün yeni bir benzer ihbarla yüzleşiyoruz. Bu sevimsiz konuları konuşmak istemesem de Başiskele’nin geleceği için kamuoyu ile paylaşmamız gerekiyor. O kadar büyük rakamlar, iddialar var ki mızrak çuvala sığdırılamıyor.’ dedi.

‘YÜZLERCE DÖNÜM YÜZ MİLYONLAR DEĞERİNDE’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Bu sevimsiz konuları konuşmak istemesem de Başiskele’nin geleceği için kamuoyu ile paylaşmamız gerekiyor. Ben yüzlerce dönüm ve yüz milyonlar değerindeki dosyalardan bahsediyorum. Onlar verdikleri cevaplarla çorap söküğü gibi dökülüyor, iplik iplik sökülüyorlar.’ diye ifade etti.

‘GÖZÜ DOYMAZ İMTİYAZLI SEÇKİNLER’

Mutlu ayrıca, ‘Sevgili kardeşlerim, kıymetli büyüklerim 125 bin nüfuslu bu ilçe yıllarca birkaç imtiyazlı grubun çıkarlarına alet edilmiştir. Başiskele büyük suiistimallere şahitlik etmiştir. Kurulduğundan beri dünya hırsıyla malul bir kaç seçkin grubun elinde bu ilçenin arazileri oyuncak edilmiştir. Gözü doymaz bu gruplar Başiskele’yi yıllarca kene gibi emmiştir. Bu güzelim ilçe, küçücük dokunuşlarla bir cennet vatana dönüşecekken ranttan başka hesabı olmayan hırslı dünyalılar elinde kasaba gibi yönetilmiştir.’ şeklinde konuştu.

‘31 MART, BU GRUPLARDAN KURTULMA FIRSATIDIR’

‘Gördüğümüz parsa paylaşım sahneleri Başiskele için bir çöküş senaryosudur’ diyen Mutlu, ‘Onun için, Başiskele bu imtiyazlı grupların elinden kurtulursa her alanda rahat nefes alacaktır. Kendi kupon arazilerinin derdinde olan bu marazi yapıdan bu kent kurtarılmalıdır. Bunların eskisi de yenisi de göreve geldiklerinde aynı seçkinci grupların emir erliğini yapmak için yarışıyor çünkü. Onun için önümüze çıkan bu seçim fırsatını iyi değerlendirmek gerekiyor. Bilinmelidir ki, Başiskele’lilerin emir eri olacak, milletin menfaatini önceleyecek bizler ancak bunların oyununu bozarız. Emin olunuz ki, sizlerin iradesi ile iş başına geldiğimizde tüm rant hortumları kesilecek, yapılmış tüm alengirli işlerin hesabı sorulacaktır. Topraklarımıza sahip çıkılacaktır.’ dedi.

‘BİZ, UMUDUN ADRESİYİZ’

Mutlu son olarak, ‘Temiz ve şeffaf bir Başiskele Belediyesi için umudun adresi olduğumuz çok nettir. Çünkü bizler, çevreyi, denizi ve doğayı sizlerle birlikte yöneteceğiz. Birlikte yaşatacağız. Hayatı birlikte kolaylaştıracağız. Elimizdeki imkân ve kabiliyeti sizler için seferber edeceğiz. Haydi, hep birlikte el ele Başiskele!’ şeklinde sözlerini sonlandırdı.