Hürriyet, ‘İzmit’te provokasyon hazırlığı var’ söylemlerine cevap verdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkanının ‘İzmit’te provokasyon hazırlığı var’ söylemlerine cevap verdi. Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: Yapılan açıklama bana tuhaf geldi ve sorgulattı. Madem bunu büyükşehir başkanı biliyor demek ki emniyet de valilik de biliyor. Peki bana neden söylenmiyor? Ya da böyle bir konu kulağınıza geliyorsa bununla ilgili önlem almak gerekmiyor mu?

“BENİM KORKUM YOK”

Böyle şeylerden benim korkum yok. Biz 2019’da da bir dünya provokatif durumlarla karşılaştık. Paçavra şeklinde ‘Hatırla’ gazeteleri çıkardılar. Bu dönemde de kafalarında böyle bir şey varsa bilemem. Bana resmi kanaldan hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Neyi kastettiklerini anlamıyorum. Demirden korksak trene binmezdik. Bugün de sivil bir polis saha programımızda bizimleydi. Ben alışık değilim. Korumam bile yoktur. Bir şey olacaksa da olacak. Korkarak yaşanmaz.