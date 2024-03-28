Hürriyet, ‘İzmit’te provokasyon hazırlığı var’ söylemlerine cevap verdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkanının ‘İzmit’te provokasyon hazırlığı var’ söylemlerine cevap verdi. Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: Yapılan açıklama bana tuhaf geldi ve sorgulattı. Madem bunu büyükşehir başkanı biliyor demek ki emniyet de valilik de biliyor. Peki bana neden söylenmiyor? Ya da böyle bir konu kulağınıza geliyorsa bununla ilgili önlem almak gerekmiyor mu?
“BENİM KORKUM YOK”
Böyle şeylerden benim korkum yok. Biz 2019’da da bir dünya provokatif durumlarla karşılaştık. Paçavra şeklinde ‘Hatırla’ gazeteleri çıkardılar. Bu dönemde de kafalarında böyle bir şey varsa bilemem. Bana resmi kanaldan hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Neyi kastettiklerini anlamıyorum. Demirden korksak trene binmezdik. Bugün de sivil bir polis saha programımızda bizimleydi. Ben alışık değilim. Korumam bile yoktur. Bir şey olacaksa da olacak. Korkarak yaşanmaz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli - TAHİR BAŞKAN, SENİ SEVERİM, YERİ GELİNCE TAKDİR DE EDERİM. ANCAK ŞUNU BİL Kİ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA OLSAN BOYUNU VE YETKİ ALANINI AŞAN SÖZLER SÖYLEMEYECEKSİN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.