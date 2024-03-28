AKP KARAMÜRSEL’DE NELER OLUYOR?

AKP Karamürsel’de eski ilçe başkanı Recep Demirel’in işçi kadrosundaki damadını 1 ay önce memur yaptırıp, AKP’nin seçimi kazanması halinde seçimden sonra da damadını müdür yaptıracağı iddiasını yazmıştık. İlgili taraflardan herhangi bir yalanlama gelmedi. Önceki gün gazetemize bir ihbar daha geldi. Gelen bilgiye göre adaylık için AKP Karamürsel İlçe Başkanlığından istifa eden Sait Mete’nin yerine atanan Mecit Erdoğan’ın da oğlunu, gelinini ve akrabalarını işe yerleştirdiği iddia edildi.

YİNE İŞE TORPİL…

Gazetemize gelen ihbar şu şekilde; “Ak Parti İlçe Başkanı Sait Mete adaylığı nedeniyle görevden ayrılmasından sonra göreve getirilen Mecit Erdoğan’dan şaşırtmayan icraat! Oğlunu İSU Karamürsel Şube Müdürlüğü’ne, gelinini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezine yerleştirdi. Yetti mi yetmedi! Şimdi de yeğeninin eşini İSU Karamürsel Şube Müdürlüğü’nde işe başlattı. Bitti mi! Yine bitmedi! Seçim sonrası diğer oğlunu da işe aldırmak için seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Kısaca halkın evlatlarına iş yok ama kendi çocuklarına iş var. Her seçim öncesi ve sonrası işe girenlerin çoğunluğuna bakın. Gariban halkın çocukları mı işe alınıyor yoksa kendi çocukları yeğenleri mi?”

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Önce AKP Karamürsel’de eski ilçe başkanı ve 1.sıra meclis üyesi adayı Recep Demirel’in, sonra da AKP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Mecit Erdoğan’ın çocuklarını torpille işe koydurmaları ilçede en çok konuşulan konular arasında. AKP, Karamürsel’de yangından mal kaçırır gibi seçimi kaybedeceklerini anlayınca kadrolaşmaya çalışıyorlar diyen ilçe halkı bu torpil olayına isyan ediyor.