AKP KARAMÜRSEL’DE NELER OLUYOR?

AKP Karamürsel’de eski ilçe başkanı Recep Demirel’in işçi kadrosundaki damadını 1 ay önce memur yaptırıp, AKP’nin seçimi kazanması halinde seçimden sonra da damadını müdür yaptıracağı iddiasını yazmıştık. İlgili taraflardan herhangi bir yalanlama gelmedi. Önceki gün gazetemize bir ihbar daha geldi. Gelen bilgiye göre adaylık için AKP Karamürsel İlçe Başkanlığından istifa eden Sait Mete’nin yerine atanan Mecit Erdoğan’ın da oğlunu, gelinini ve akrabalarını işe yerleştirdiği iddia edildi.
YİNE İŞE TORPİL…
Gazetemize gelen ihbar şu şekilde; “Ak Parti İlçe Başkanı Sait Mete adaylığı nedeniyle görevden ayrılmasından sonra göreve getirilen Mecit Erdoğan’dan şaşırtmayan icraat! Oğlunu İSU Karamürsel Şube Müdürlüğü’ne, gelinini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezine yerleştirdi. Yetti mi yetmedi! Şimdi de yeğeninin eşini İSU Karamürsel Şube Müdürlüğü’nde işe başlattı. Bitti mi! Yine bitmedi! Seçim sonrası diğer oğlunu da işe aldırmak için seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Kısaca halkın evlatlarına iş yok ama kendi çocuklarına iş var. Her seçim öncesi ve sonrası işe girenlerin çoğunluğuna bakın. Gariban halkın çocukları mı işe alınıyor yoksa kendi çocukları yeğenleri mi?”
**
Önce AKP Karamürsel’de eski ilçe başkanı ve 1.sıra meclis üyesi adayı Recep Demirel’in, sonra da AKP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Mecit Erdoğan’ın çocuklarını torpille işe koydurmaları ilçede en çok konuşulan konular arasında. AKP, Karamürsel’de yangından mal kaçırır gibi seçimi kaybedeceklerini anlayınca kadrolaşmaya çalışıyorlar diyen ilçe halkı bu torpil olayına isyan ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Körfezli - ALLAHSIZ, KİTAPSIZLAR. YATACAK YERİNİZ YOK SİZİN. KUL HAKKI YEDİKÇE BUNUN VEBALİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÇEKECEKSİNİZ. ALLAH KATI O KADAR YÜCEDİR Kİ, TÜM BU YAPTIKLARINIZIN HESABI SORULUR.
Ebu Hanzala - Siyaset böyle bir şey ama dindar insanlarin dünyayı düzelteceğiz diye gelip kendilerini bozmalari bambaşka bir durum yazıklar olsun
Erdem - Karamatlı muhtarı Mecit siyasetten başka hiç bir iş bilmez. milletin çocukları işsiz gezsiz.bunlar ayrıcalıklı millet.
Vatandaş - Şaşırdık mı hayır.
Krmsel. - Yazıklar olsun. Bu nasıl bir iştir. Gariban halk oy verecek Çakallar kral gibi yaşayacak. Sınav yap hak eden gelsin bu ülkeyi hak edenler yönetsin hak edenler yönetmediği için ülkenin durumunu ortada...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.