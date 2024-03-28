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KOTO’ya yeni meclis üyesi

Kartepe ve Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından Hasan Cemil Altınkaya üç gün önce Kartepe’deki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kocaeli Ticaret Odası yeni meclis üyesi belirledi.

Aygün Baş
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KOTO’ya yeni meclis üyesi
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Kartepe Belediyesi MHP eski meclis üyesi, Körfez Sanayi Sitesindeki Auto-Foxs Oto Servisi ile Atayurt İletişim Ticaret Limited Şirketinin sahibi Cemil Altınkaya, 55 yaşında hayatını kaybetmiş, sevenlerini hüzne boğmuştu. Telekomünikasyon, Reklam ve Güvenlik Hizmetleri firmaların oluşturduğu KOTO 19.komiteden meclis üyesi seçilen Cemil Altınkaya’nın yerine gelecek isim belli oldu. O isim komite üyesi, VİPSAŞ Güvenlik Özel Koruma Ticaret AŞ İzmit Şubesinin temsilcisi Onur Ak oldu.

KOTO’ya yeni meclis üyesi

ŞİRKET TEMSİLCİ BELİRLEYECEK
Onur Ak’ın yerine komiteye üye sıfatıyla katılacak isim ise, Artı Promosyon Limited Şirketinin temsilcisi olacak. KOTO, şirketten komiteye temsilci bildirmesini isteyecek.
# oldu, Meclis, Sanayi, Kartepe, promosyon

28 Mar 2024 - 10:36 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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