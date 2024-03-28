KOTO’ya yeni meclis üyesi

Kartepe Belediyesi MHP eski meclis üyesi, Körfez Sanayi Sitesindeki Auto-Foxs Oto Servisi ile Atayurt İletişim Ticaret Limited Şirketinin sahibi Cemil Altınkaya, 55 yaşında hayatını kaybetmiş, sevenlerini hüzne boğmuştu. Telekomünikasyon, Reklam ve Güvenlik Hizmetleri firmaların oluşturduğu KOTO 19.komiteden meclis üyesi seçilen Cemil Altınkaya’nın yerine gelecek isim belli oldu. O isim komite üyesi, VİPSAŞ Güvenlik Özel Koruma Ticaret AŞ İzmit Şubesinin temsilcisi Onur Ak oldu.

ŞİRKET TEMSİLCİ BELİRLEYECEK

Onur Ak’ın yerine komiteye üye sıfatıyla katılacak isim ise, Artı Promosyon Limited Şirketinin temsilcisi olacak. KOTO, şirketten komiteye temsilci bildirmesini isteyecek.