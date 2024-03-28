Milyonlarca kullanıcıdan bu para kesilecek!

16 Mart tarihli bu kararın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olması, milyonlarca kredi kartı sahibinin günler sonra kesilecek olan tutarı gösterdi. Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, vatandaşları kredi kartlarına yönlendirirken, kart limit kullanım oranları son yılların en yüksek seviyesine kadar yükseldi. AKP'nin aldığı kararlarla, yanlış ekonomi politikaları yüzünden uluslararası piyasalarda ciddi bir güven kaybı yaşayan Merkez Bankası seçimlerden sonra ekonomi modelinde önemli değişikliklere giderek, parasal sıkılaşma sürecini başlatsa da, ekonomide beklenen düzelme henüz sağlanamadı.

3 GÜN SONRA KART SAHİPLERİNDEN BU PARA KESİLECEK

Bu gelişmelerin ardından, artan kredi talebini kontrol altına almak amacıyla, Merkez Bankası tarafından 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle kredi kartı nakit avans işlemlerine uygulanan akdi faiz oranı yüzde 4.42'den yüzde 5'e yükseltildi. Bu değişiklik, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Ekonomistler, 31 Mart seçimlerinin ardından, mevcut ekonomi yönetiminin daha sert tedbirler alacağı beklentisi içerisinde nisan ayında kredi kartı faizlerinde değişikliklerin yanı sıra birçok olumsuz değişikliğin yaşanabileceğini de ifade ediyor. Şu anda uygulanan kredi kartı nakit avans faizlerinin 1 Nisan'da değişecek olması, milyonlarca vatandaştan kesilecek faiz miktarının da katlanarak artacağı anlamına geliyor. Özellikle yüksek enflasyon ve artan kira ücretleri karşısında vatandaşlar, maaşlarıyla geçinememeleri nedeniyle kredi kartlarına başvuruyorlar. Bu durum, 1 Nisan'dan sonra kredi kartından nakit çekmek zorunda kalan vatandaşların yıllık bazda yaklaşık yüzde 100'e varan faizler ödemelerine neden olacak. Böylece son yılların da rekoru kırılmış olacak.

Kaynak: GÜNBOYU