"Hizmeti engelleyen bir anlayışla mücadele ettik"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nokta TV’de yayınlanan Ebru Şimşek’in moderatörlüğündeki Seçime Doğru programının konuğu oldu. Bugün Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Akçaalan ve Nokta Medya Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Çiçek’in sorularını yanıtlayan Başkan Hürriyet, geçirdiği 5 yıla değindi.

“DOĞRU ŞEYLER DEĞİL”

Başkan Hürriyet, “5 yıl zor geçti fakat bu zorluklar bizi dinç tuttu. Meclis çoğunluğu olsaydı ekonomik olarak çok daha rahat bir hizmet dönemi geçirmiş olacaktık. Bize zaman ve para kaybettirdi. Karşımızda yapıcı bir muhalefet yoktu. Çok vicdansızca dönemler yaşadık. Camiye ayakkabı ile girdi iddiası çok vicdansızca bir durumdu. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok. Bunlar doğru şeyler değil.

“İFTİRA ATMAK KUL HAKKINA GİRMEKTİR”

Gerçekten öyle bir durum olsa çık linç et ama olmadığını bile bile iftira atmak kul hakkına girmektir. Hizmet araçlarının satın alınma meselesine hayır denmesinin siyasetle hiçbir alakası yok. Bu resmen belediyeyi zora sokmak. Hizmeti engelleyen bir anlayış. Biz bu anlayışla mücadele ettik. Kreşlerin açılmasına engel olmadılar fakat Kreş Müdürlüğüne engel oldular. Bir Kreş Müdürlüğü’ne neden hayır derler bunu anlamış değilim.