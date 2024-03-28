Başkan Hürriyet: “SİYASİ BİR SABOTAJDIR”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sözcü TV’de yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Başkent Kulisleri programına konuk oldu. Programda Gazeteci Saygı Öztürk ve Deniz Seyrek sorularına yanıt veren Başkan Hürriyet, seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

“SİYASİ BİR SABOTAJDIR”

Başkan Hürriyet, “Bulunduğumuz bina bir iş merkezi konumunda. Geçmiş dönemde B Blok’ta satılınca ve yandaşlar alınca bizi yönetimden attılar. Sonra da bizi sürekli sıkıştırmak için her yolu deniyorlar. Yönetimde de AK Parti’den meclis üyesi adayı biri var. Daha bu dönem borcumuz yok. Mart ayı yeni geldi. Bu siyasi bir sabotajdır. Sırf belediyeyi borçlu göstermek için yapılan bir eylemdir. Bizi değil vatandaşı cezalandırıyorlar. 5 yıldır yemediğimiz hakaret kalmadı. Müfettişler bize birer değil yirmişer olarak geliyor. Ama giderken de teşekkür edip gidiyorlar. Bugüne kadar yapılan her iftiradan alnımızın akıyla çıktık.

“MOBBİNG YAPMADIK”

Geçmiş dönemde AK Parti Milletvekili Emine Zeybek’in gelini sahte diplomayla sözleşmeli memur yapılmıştı. Seçime üç gün kala 40’a yakın personel sözleşmeli memur yapılmıştı. Biz de bu sözleşmeleri feshetmiştik. Daha sonra mahkeme kararıyla geri döndüler. Biz de mobbing yapmadık. Mahkemenin kararını esas aldık. Ardından yasa çıkarak sözleşmeli memurların normal memur statüsüne alınması sağlandı. Biz de yeni evrak düzenlenmesi için bize bildirilen evrakların asıllarını istedik.

“CEVAP BİZİ ŞOK ETTİ”

Emine Hanım’ın gelininin mezun olduğunu iddia ettiği üniversiteye yazı yazdığımızda aldığımız cevap bizi şok etti. Üniversiteden ‘Bu geçici mezuniyet belgesi biz tarafından düzenlenmemiştir’ şeklinde bir cevap aldık. Sistemde hiçbir kaydı yok. Sonra diplomanın sahte olduğunu anladık. Biz bu konuyu savcılığa verdik. Ama sonrasında ne bir soruşturma açıldı ne de müfettiş geldi” diye konuştu.