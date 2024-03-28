Bu Kocaeli-Göztepe değil Kocaeli-Sakarya maçıdır

Çok sayıda Sakaryalı, konuk biletlerini satın alarak, çarşamba akşamı oynanacak maça sarı-kırmızılı forma ve bayrakla gelecek, destek verecek. Bu arada kimi Göztepelilerin de Sakarya formasıyla maça gelerek, provokasyon yapabileceği iddia edildi. Güvenlik kuvvetleri daha şimdiden önlemler alıyor.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE’YE DAVET EDİLMİŞ, TRT’NİN SUÇ İŞLEYİP SESİ KISMAMASI NEDENİYLE, TÜM KENTE CANLI YAYINDA KÜFÜR ETMİŞTİ

Sezonun ilk yarısında, deplasman yasağı getirilen Kocaelispor, 3 Nisan Çarşamba günü İzmit’te oynanacak ve 20.30'da başlayacak Göztepe maçında, Sakaryalıların tribünde yer almasını engellenemeyecek. Maç öncesinde çok yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Polis göz açtırmayacak. Maç sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Yani sözün öze, Göztepe ile oynayacağız gibi görüneceğiz, ama aslında Sakarya ile de oynayacağız. Sakaryaspor ile normal sezon son haftasında İzmit’te karşılaşacağız. Sakaryalı taraftarlar bu maça gelemeyecek.