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Bu Kocaeli-Göztepe değil Kocaeli-Sakarya maçıdır

Göztepe ile inanılmaz bir dostluğa sahip olan burnumuzun dibindeki komşu dediğimiz kimi Sakaryasporlular, çarşamba günü oynanacak maçta Göztepe’ye destek verecek.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bu Kocaeli-Göztepe değil Kocaeli-Sakarya maçıdır mask

Çok sayıda Sakaryalı, konuk biletlerini satın alarak, çarşamba akşamı oynanacak maça sarı-kırmızılı forma ve bayrakla gelecek, destek verecek. Bu arada kimi Göztepelilerin de Sakarya formasıyla maça gelerek, provokasyon yapabileceği iddia edildi. Güvenlik kuvvetleri daha şimdiden önlemler alıyor.

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Sezonun ilk yarısında, deplasman yasağı getirilen Kocaelispor, 3 Nisan Çarşamba günü İzmit’te oynanacak ve 20.30'da başlayacak Göztepe maçında, Sakaryalıların tribünde yer almasını engellenemeyecek. Maç öncesinde çok yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Polis göz açtırmayacak. Maç sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Yani sözün öze, Göztepe ile oynayacağız gibi görüneceğiz, ama aslında Sakarya ile de oynayacağız. Sakaryaspor ile normal sezon son haftasında İzmit’te karşılaşacağız. Sakaryalı taraftarlar bu maça gelemeyecek.
# Kocaelispor, Göztepe, Sakaryaspor

28 Mar 2024 - 11:08 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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