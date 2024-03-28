Otomobil alımında yöntem değişti

Kaan Zenginli’nin haberine göre, Merkez Bankası'nın kredi kararının ardından bankalar kredi vermeyi zorlaştırdı.

Bu politikayla beraber faiz oranları da rekor seviyelere ulaştı. Hâl böyle olunca tüketici kredi kart kullanım oranı artış gösterdi.

Vatandaşların konut ve otomobil alımlarında kredi kartı kullanımına yöneliyor. Birçok otomobil bayisinde 12 aya varan taksitle otomobil satışı gerçekleştiriliyor.

Son zamanlarda gayrimenkul ve otomobil satış ilanlarında yer alan ‘kredi kartına 12 ay taksit’ ifadeleri dikkat çekti.

Ticaretin kredi kartlarına doğru kayması, kart kullanım rekorunu da gündeme getirdi.

Şubatta kartlı ödemelerle yapılan toplam ödeme tutarı 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 152 artış göstererek 1,01 trilyon lira olarak hesaplandı.

Tüketicilerin bankalardan kredi kart limit artırma talebi de zirveyi gördü.

UYGUN FAİZ ORANLARI

Galericilik yapan Serkan Topaz “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor. Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor.” Dedi.

Topaz, “Birçok müşteri kredi bulamadığı için kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Şirket kredi kartlarında limitler çok daha yüksek olduğu için aracın tamamını da kredi kartı ile çekebiliyoruz. Otomobil alımlarında kredi kartı kullanımı oldukça arttı” ifadelerini kullandı.

KONUTTA DA KREDİ KARTI

Emlakçı Murat Gözüpek “1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80’ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Gözüpek, Bu işletmelerin aracılık yaptığını söyleyen Gözüpek, 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Gözüpek, bu imkanın uygun fiyatlı evlerde kullanılabileceğini söyleyerek piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ