Doğusel: “Liman kazası, konteyner gemilerini yeni rota arayışına yöneltti”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mart Ayı 18. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde, Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve Yönetimine teşekkür etti. Aracı, 16 Mart Cumartesi günü Evyapport Limanı’nda meydana gelen gemi kazası hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Denizcilik camiamıza geçmiş olsun. Bu tip olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

MECLİSE YOĞUN KATILIM

Meclise; Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir, Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi ve aynı zamanda Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Meclis Üyelerimiz, eğitimciler ile denizcilik paydaşlarımız katıldı.

“EVYAPPORT’A ÇOK GEÇMİŞ OLSUN”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Öncelikle Körfez ilçemizde faaliyet gösteren ve şubemiz üyesi Evyapport Liman İşletmesinde 16 Mart 2024 günü yaşanan elim kazada ölüm ve yaralanmanın olmaması büyük bir şans. Üyemiz Evyapport’a çok geçmiş olsun diliyoruz. Allah korudu. Hong Kong bayraklı YM Witness adlı 368 metre uzunluğundaki büyük bir konteyner gemisi, limana yanaşma manevrası sırasında rıhtımdaki vinçlere çarparak devrilmelerine neden oldu. Kazada üç liman vinci devrilirken, rıhtım ve vinçlerin çarptığı konteynerler hasar gördü” ifadelerini kullandı.

“LİMAN KAZASI GEMİLERİ YENİ ROTALARA YÖNELTTİ”

Limanda meydana gelen maddi zararın 100 milyon dolara yakın olabileceğini söyleyen Doğusel, “Tahminen vinç maliyeti ve iş kaybı çerçevesinde toplam zararın 100 milyon dolara ulaşabileceği öngörülmekte. Bu kaza nedeniyle yabancı Konteyner gemilerinin yeni rota arayışına girmesi ise kaçınılmaz oldu. Kaza, Kocaeli bölgesindeki diğer limanlarda yoğunluğa neden olacağı gibi ihracat ve ithalata yönelik konteyner taşımacılığında ise aksamalar görülebilecektir. En kısa sürede yaraların sarılmasını arzu ediyoruz” dedi.

“YEREL SEÇİMLER ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

“ Türkiye’nin son 5 yılda geçirdiği zor günler kuşkusuz ki yerel yönetimleri büyük ölçüde etkiledi” diyen Başkan Doğusel, “Önce pandemi, daha sonra dünyadaki ekonomik dalgalanmanın Türkiye’ye etkisi ve son olarak da derin bir acıyla sarsıldığımız Kahramanmaraş depremleri, belediye başkanlarımızın güç bir dönem yaşamasına sebebiyet vermiştir. Bu sebeple, 2019 ile 2024 yılları arasında birçok açıdan büyük zorluklar yaşayan tüm belediye başkanlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak demokrasiyi içselleştirmiş bir ülkeyiz. Kuşkusuz ki seçimler de bu demokrasinin en önemli ayaklarından. Bu noktada, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KOCAELİ, DENİZİN ÖNEMİNİ BİLEN BİR KENT”

Arttırılarak yapılacak yatırımlar ile birlikte; Kocaeli’nin denizcilik adına daha başarılı faaliyetlere imza atacağına inandığını dile getiren Vedat Doğusel, “Kocaeli, denizin önemini, denizin ekonomiye olan katkısını anlamış bir kenttir. Özellikle son yıllarda denizin temizlenmesinden balıkçılık faaliyetlerine, deniz sporlarından turizm çalışmalarına kadar atılan adımları memnuniyetle karşılamakla birlikte, 1 Nisan’ın ardından denizle ilgili daha büyük çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Yeni kıyı yapılarının, limanlara dönük çalışmaların, lojistik köylerin Kocaeli’nin deniz vizyonuna büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz” dedi.

“GELDİĞİMİZ NOKTADAN GURUR DUYUYORUZ”

Türk denizciliğinin geldiği ve yakaladığı başarılı verilerin kendilerine gurur verdiğini de sözlerine ekleyen Doğusel, “Türkiye’de denizciliğin sürekli gelişmesi hepimize büyük gurur vermekte. Örneğin Türkiye’nin 2023 yılındaki gemi ve yat sektörü ihracatı, 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 33,6 artarak 1 milyar 453 milyon 63 bin dolardan 1 milyar 940 milyon 979 bin dolara ulaştı. Türkiye, bu sektörde yapılan çalışmalarla birlikte gemi ve yat üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. 2024 yılında gemi ve yat ihracatının daha da artacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

DERİNCE VE DİLOVASI YİNE ZİRVEDE

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Vedat Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında ihracatımız 6 milyar 472 milyon dolar olurken ithalatımızın ise, 11 milyar 706 milyon dolara ulaştı. İlk iki ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 2 milyar 948 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 1 milyar 480 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 3 milyar 667 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise, 4 milyar 334 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk iki ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 64 milyar 996 milyon lira. 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracatta %1,7, ithalatta ise yüzde 16,6’lık artışlar yaşandı” dedi.

“KOCAELİ’YE, BİN 514 GEMİ UĞRADI”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Doğusel; “2024 yılı ilk iki ayında Kocaeli’ye 457 adet Türk bayraklı gemi, bin 57 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam bin 514 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 5 milyon 48 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 8 milyon 618 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 13 milyon 666 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.7’lik pay almış ve bu dönemde ikinci sıraya gerilemiştir. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 369.842 TEU ile, Türkiye genelinde 3. sıradadır” dedi.

SÖĞÜT: “EVYAPPORT AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN”

Daha sonrasında kürsüye gelen Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerif ayını kutlayarak sözlerine başladı. Söğüt, Eyvapport’ta yaşanan liman kazasına yönelik açıklamalarda bulunarak, “Meydana gelen elim olay sonrası Evyapport ailesine, ilçemize, denizcilik sektörüne ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Bu tür kazaların olmaması temennimiz. Liman yönetiminin yanı sıra belediye olarak bizlere düşen ne varsa bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“KÖRFEZ İLÇEMİZ DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN”

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Söğüt, “Körfez ilçemiz, büyük bir hızla denizcilik sektörünün en önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Her zaman ifade ettiğim gibi; Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin Körfez’de ve kentimizde hizmet vermesi hepimiz adına büyük bir şanstır. Yapılacak olan çalışmaların koordine edilmesi, ekonomik ve üretim anlamında denizdeki hakimiyetimiz İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz sayesinde kısa sürede artmıştır. Değerli başkan Vedat Doğusel ve yönetimine bu konudan dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Deniz Ticaret Odamız ve belediyemiz, birçok ortak projeye imza atacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mart Ayı 18. Olağan Meclis Toplantısı, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer'in, 'Limanlarda Yaşanan Kazaların Denizcilik Sektörüne Etkileri', Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir’in, ‘Liman Kazalarının Çevreye Etkileri’ ile Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi ve aynı zamanda Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan’ın, ‘Gümrük Mevzuatında Denizcilik Sektörünü İlgilendiren Son Değişiklikler’ konulu sunumlarının ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.