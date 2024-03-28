Özel Kocaeli Bilnet öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığının önemi anlatıldı

Kocaeli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel Kocaeli Bilnet Okulları’nda Ağız ve Diş Sağlığı Semineri düzenledi. Diş Hekimi Meral Soylu, düzenlenen seminerde öğrencilere diş fırçalama teknikleri, düzenli diş muayenelerinin önemi ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığına etkisi konularında bilgi verdi. Ayrıca öğrencilere, şeker tüketiminin diş çürüklerine yol açabileceği konusunda da bilgilendirme yaptı.

ERKEN YAŞTA ALIŞKANLIK KAZANMANIN ÖNEMİ

Diş Hekimi Meral Soylu, sağlıklı bir ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı için de önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilere diş sağlığına özen göstermeleri ve düzenli diş kontrollerine gitmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Özellikle çocuklara erken yaşta sağlıklı olmak adına alışkanlıklar kazandırmanın, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olduğu bildirildi.