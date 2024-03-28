Özel Kocaeli Bilnet öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığının önemi anlatıldı

Kocaeli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel Kocaeli Bilnet Okulları’nda Ağız ve Diş Sağlığı Semineri düzenledi. Diş Hekimi Meral Soylu, düzenlenen seminerde öğrencilere diş fırçalama teknikleri, düzenli diş muayenelerinin önemi ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığına etkisi konularında bilgi verdi. Ayrıca öğrencilere, şeker tüketiminin diş çürüklerine yol açabileceği konusunda da bilgilendirme yaptı.
ERKEN YAŞTA ALIŞKANLIK KAZANMANIN ÖNEMİ
Diş Hekimi Meral Soylu, sağlıklı bir ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı için de önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilere diş sağlığına özen göstermeleri ve düzenli diş kontrollerine gitmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Özellikle çocuklara erken yaşta sağlıklı olmak adına alışkanlıklar kazandırmanın, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olduğu bildirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.