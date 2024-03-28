Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yeni dönemde her ilçe için ürettiği projeler bir bir hayat bulacak. Doç.Dr.Büyükakın, AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile ‘Pehlivanlar Diyarı’ Karamürsel için ‘Er Meydanı’ projesi üretti. Karamürsel’deki Er Meydanı 11.345 metrekare alanda hayat bulacak. Proje kapsamında; güreş meydanı, kapalı güreş salonu ve sosyal donatılar yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Karamürsel’e giderek Mesut Çetinkaya’nın seçim çalışmalarına destek vermiş, bu ziyarette Er Meydanı projesi hakkında konuşarak ilçeye yakışan bir yatırımı hayata geçireceklerini müjdelemişti. Başkan Büyükakın, projenin farklı ilçelerde de uygulanacağını söyledi.
- Spor
Karamürsel'e ‘Er Meydanı’
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ortak proje olan ‘Er Meydanı’nı yeni dönemde Karamürsel’e kazandıracak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.