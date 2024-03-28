Ev kadınlarına her ay yarım gram altın

Seçim yaklaştıkça adaylardan inandırıcı olmayan uçuk vaatler geliyor. Uçuk olduğu ortada...Hem de kör gözüne parmak sokarcasına...İşte o vaatlerden biri Sancaktepe'nin AKP'li kadın belediye başkan adayı Şeyma Döğücü'den geldi...Hem de gel de inan dercesine. Döğücü her ay ev kadınlarına yarım gram altın vereceğine vaat etti. Hoppala böyle bir vaat ne görüldü ne de duyuldu.
MALİYETİ YILLIK 675 MİLYON
Vaat yalan mı gerçek mi anlamak zor...Çünkü böyle bir vaadin gerçekleşmesi için hesap ortada. Aylık maliyeti 56 milyon 250 bin lira, yıllık 675 milyon lira..
Şeyma Döğücü'nün sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Sancaktepeli ev hanımlarımıza heyecan verici bir müjdem var. Altın Sırtaş Kart.
Altın sırdaş kart ile ev hamılarımızın katılım bankası hesaplarına her ay düzenli olarak yarım gram altın yatıracağız"
Hesaba göre belediyenin yıllık bütçesinin 6'da 1'ini buluyor, sadece bu kampanyaya ayrılması gerekiyor. Elbette mümkün değil.
Şeyma Döğücü bu parayı acaba kendi cebinden mi verecek?
Anlaşılan o ki seçim yaklaştıkça böyle uçuk vaatler havada uçuşacak."
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.