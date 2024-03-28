Süleyman Soylu icralık oldu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’a hakaret ettiği gerekçesiyle 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 10 bin TL tazminat cezasına çarptırılmıştı.

Kısa Dalga’nın aktardığına göre, Soylu’nun borcunu ödememesi üzerine Baskın Oran, Soylu hakkında icra takibi başlattı.

Ankara 2. Genel İcra Dairesi’nden Soylu’ya gönderilen icra emrinde, 10 bin TL manevi tazminat dışında yargılama giderleri, yıllık kanuni faiz, vekalet ücretiyle birlikte toplamda 27 bin 103 TL ödemesi gerektiği iletildi.

Söz konusu icra emrinde, Soylu’dan borcunu 7 gün içinde ödemesi ya da teminat göstermesi talep edildi. Belirtilen süre boyunca borcun ödenmemesi durumunda cebri icra yoluyla paranın tahsil edileceği ifade edilirken, Soylu’ya bu durumda mal beyanında bulunması gerektiği, yoksa hapis cezası alacağı da belirtildi.

Süleyman Soylu, Baskın Oran’ın, 23 Haziran 2017 tarihinde “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısına sosyal medya hesabından, “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” sözlerini yazmıştı.

Bunun üzerine Oran, Soylu’ya 10 bin TL manevi tazminat davası açmıştı fakat mahkeme, Oran’ın tazminat talebini reddetmiş ve karar istinaf mahkemesinde de onanmıştı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozmuş ve tekrar yapılan yargılamada, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Soylu’nun Baskın Oran’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: YENİÇAĞ