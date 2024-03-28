İzmit Serdar Mahallesi Aysel Sokak No:1 adresinde ikamet eden, Hakan ve Sercan Güzel’in anneleri, merhum Ali Güzel’in eşi ve gazeteci Volkan Arslan’ın teyzesi Sevdiye Güzel’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Serdar Yeşil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karatepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
- Asayiş
Sevdiye Güzel hayatını kaybetti
İzmit Serdar Mahallesi sakinlerinden Sevdiye Güzel (56) uzun yıllardır mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.