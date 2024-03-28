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Sevdiye Güzel hayatını kaybetti

İzmit Serdar Mahallesi sakinlerinden Sevdiye Güzel (56) uzun yıllardır mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi

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Sevdiye Güzel hayatını kaybetti mask

İzmit Serdar Mahallesi Aysel Sokak No:1 adresinde ikamet eden, Hakan ve Sercan Güzel’in anneleri, merhum Ali Güzel’in eşi ve gazeteci Volkan Arslan’ın teyzesi Sevdiye Güzel’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Serdar Yeşil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karatepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

28 Mar 2024 - 11:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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