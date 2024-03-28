Sevdiye Güzel hayatını kaybetti

İzmit Serdar Mahallesi Aysel Sokak No:1 adresinde ikamet eden, Hakan ve Sercan Güzel’in anneleri, merhum Ali Güzel’in eşi ve gazeteci Volkan Arslan’ın teyzesi Sevdiye Güzel’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Serdar Yeşil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karatepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.