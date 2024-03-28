KARTEPE DUMLUPINAR MUHTAR ADAYI ŞAHİN ASKER: Reklam için değil hizmet için geliyorum

İlimizde uzun süre gazetecilik yapan ve mesleğine Kartepe’de devam eden Şahin Asker, 31 Mart’ta yapılacak seçimde Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nden muhtar adayı oldu. İl protokolünü, ilçe protokolünü tanıyan, mahallenin sorunlarını çok iyi bilen Asker, bu kez muhtar olarak mahallesine hizmet etmek istediğini söyledi. Asker, mahallenin gelişmesi ve sorunların çözümü için birçok proje hazırladığını açıkladı.

ORTAK ÇALIŞMALAR

Muhtar adayı Asker, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Valilik, ilçe kaymakamlığı, hayırsever insanlarımız ve mahalle sakinlerimizin destekleri ile ortak çalışmalarımız sonucu projelerimizi ekibimizle gerçekleştireceğiz. DEVA fabrikasının arka bölümünde bulunan belediyeye ait boş araziye çocuk bahçesi, çay ocağı, emekliler için büro, kurs binası (aileler burada çayını, kahvesini içerken, çocuklar da tehlikesiz bir şekilde oyunlarını oynayacaklardır.)

150 KİŞİLİK SALON YAPILACAK

Yapılan dükkanların üzerine de 150 kişilik salon yapılacak, bu salonda mahalle halkımızın ihtiyaçlarını doğrultusunda kullanılacaktır (asker uğurlama, kına gecesi, toplantı v.b). Gençlerimiz için ders çalışabilecekleri veya kitap okuyabilecekleri kütüphaneler yapılacaktır. İhtiyaç duyulan cadde ve ara sokaklara ışıklandırmalar yapılacak. Sokak hayvanları için bakım evi yapılacak. Mahallemizde çok ihtiyaç duyulan taziye evi yapılacak. Koku ve çevre kirliliği için mücadele edilecek. Bu projelerimizi azalarımız ile birlikte gerçekleştireceğiz” diyerek mahallede her kesimden destek istedi.

MUHTAR ADAYI ŞAHİN ASKER’İN AZA LİSTESİ

Hasan TOPKAN

Hüseyin ÇINAR

Taner TOMAK

Erdem YAMAN

Yunus Emre ASKER

Filiz ÖZ

Sedat AY

Yaşar GÜNDAĞ