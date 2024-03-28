CHP Derince İlçe Başkanı Yamen:  "Biz bu masalları 23 yıldır dinliyoruz"

CHP İlçe Başkanı Yamen, AKP Derince’ nin yaptığı açıklamasına karşı “Daha önce yaptığım bir açıklamada dedim ki; AKP her an bir hastane yada okul yapacağız diye bir açıklama yapabilir. Bu açıklamanın üzerinden bir gün sonra AKP den müjde diye benim söylediklerim paylaşıldı. Söylemiştim biz bu masalı 23 yıldır dinliyoruz.”
“Söyleyecek ya da yapacak bir şeyleri kalmadı”
CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen, Cumhur İttifakının kaybedeceğini anladığını ve paniklemiş olduğunu belirtti, “Söyleyecek sözü kalmayan Cumhur İttifakı bileşenleri Derince Belediyesindeki kişisel rantlarının gideceğini anladıklarından panikleşmiş durumdalar ve bunun içinde ne yapacaklarını, ne diyeceklerini şaşırmış görünüyorlar. Şunu diyolar olmuyor, bunu diyolar olmuyor. Söyleyecek yada yapacak bir şeyleri kalmadı. Çünkü Derince halkı artık bu boş laflara geçit vermeyecek.”
“CHP belediyeciliği anlayışı ile tanışmaya ve kavuşmaya az kaldı”
CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen, CHP’ li belediyelerinin hizmetlerinin örnek olduğunu ve Derince’ nin CHP belediyeciliği ile kavuşacağını söyledi, “CHP Belediyeciliğinin ne anlama geldiğini neler yaptığını İstanbul, Eskişehir, Muğla, Çanakkale, Mersin, Ankara gibi illerimizdeki uygulamalardan biliyoruz. Zira Türkiye çapında yapılan araştırmalar sonucunda insanların çoğunlukla bu illerde yaşamak istediği sonucu ortaya çıkmaktadır. İşte bu tam olarak CHP Belediyecilik anlayışının sonucudur. Derinceli hemşehrilerimiz hiç merak etmesinler adayımız Sertif Gökçe başkanlığında CHP belediyeciliği anlayışı ile tanışmaya ve kavuşmaya az kaldı. Güzel günlerde görüşmek üzere.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Derince Sopalılı - kafanı yorma dedikleri her şeyi fazlasıyla yaptılar şöyle kaşkal dereden şirintepeye kadar derinceye ait olan yerleri yukarıdan aşağı aşağdan yukarıya sağdan sola soldan sağa aynı bulmaca gibi bir gez bak neler neler yapıldı sahi sen hanki şehirde yaşıyorsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.