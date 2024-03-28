- Ekonomi

Bayram günü şekerlerin tadı acı gelecek

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte hızlanan hazırlıkların en önemli parçası olan ikramlık şekerler, tezgaha enflasyon etkisiyle zamlı giriş yaptı. Şekerin kilogram fiyatı bir yılda 99 liradan 180 liraya çıktı.

Bayram günü şekerlerin tadı acı gelecek mask

Bayramın vazgeçilmezi şekerin kilogram fiyatı bir yılda 99 liradan 180 liraya çıktı. Kent markasını da bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, maliyetlerin her geçen gün arttığını belirterek ürünlerde ortalama yüzde 50 fiyat artışı yaşandığını söyledi.

Bu yıl tonajda ciddi büyüme beklemediklerini anlatan Karagöz,

“En çok öngörülebilirlik ve istikrara önem veriyoruz. Türkiye’de nakdin değeri arttı. Hammadde fiyatlarında öngörülemeyen artışlar var. Kakaoda durum kötü süt olağanüstü pahalandı” dedi. 

Karagöz, bayram öncesi şu bilgileri paylaştı:

Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 2.5 milyar TL.

Bayramlık şeker tüketiminde kişi başına 3.42 kg ile Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’de 1600 kişiyi istihdam ediyoruz. Son 8 yılda Türkiye’ye 570 milyon TL yatırım yaptık.

Türkiye ekonomisine katkımız 16.2 milyar TL.

Kaynak: CUMHURİYET

# türkiye, var

28 Mar 2024 - 12:15 - Ekonomi

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