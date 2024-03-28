Milli ara ve seçim arası Mustafa Gürsel’e iyi geldi

FUTBOLCULAR TRİBÜNDEN ÇOK ETKİLENİYOR

Recep Durul ve yöneticiler, bireysel olarak futbolcularla ilgilenirken, Durul’un yüksek lisans sahibi iş insanı diploması olması, milli tenisçi unvanı bulunması, avantaj sağlıyor. Tribünlerin olumsuz etkisi asıl etken. Yönetim değişikliği ile ve milli maçlar ve seçim arası, Kocaelispor'un hedefi olan Süper Lig ateşini körükledi. Çarşamba günü oynanacak Göztepe maçının değeri tam 6 puan. Böylelikle Kocaelispor bu maçı kazandığında, Göztepe'yi yakalayacak. Kocaelispor en kötü olasılıkla Play-Off'u zirvede bitirerek, yorgun rakibine karşı tek maçla dinlenmiş olarak Süper Lig'e çıkabilecek.