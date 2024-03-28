Milli ara ve seçim arası Mustafa Gürsel’e iyi geldi

FUTBOLCULAR TRİBÜNDEN ÇOK ETKİLENİYOR
Recep Durul ve yöneticiler, bireysel olarak futbolcularla ilgilenirken, Durul’un yüksek lisans sahibi iş insanı diploması olması, milli tenisçi unvanı bulunması, avantaj sağlıyor. Tribünlerin olumsuz etkisi asıl etken. Yönetim değişikliği ile ve milli maçlar ve seçim arası, Kocaelispor'un hedefi olan Süper Lig ateşini körükledi. Çarşamba günü oynanacak Göztepe maçının değeri tam 6 puan. Böylelikle Kocaelispor bu maçı kazandığında, Göztepe'yi yakalayacak. Kocaelispor en kötü olasılıkla Play-Off'u zirvede bitirerek, yorgun rakibine karşı tek maçla dinlenmiş olarak Süper Lig'e çıkabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.