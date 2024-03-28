Kocaeli’de toplam kaç seçmen oy kullanacak? İşte cevabı…

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 3 gün kaldı. Kocaeli İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar tamamlandı.

EN AZ SEÇMEN DİLOVASI’NDA

Kocaeli’de de toplam kaç seçmenin oy kullanacağı merak konusu oldu. Kocaeli’de toplam 1 milyon 533 bin 306 seçmen 4 bin 704 sandıkta oy kullanacak. Kocaeli’de en fazla seçmenin olduğu ve sandığın kurulacağı ilçe Gebze oldu. Gebze’de 295 bin 662 seçmen 878 sandıkta oy kullanacak. Gebze’yi en fazla seçmen sayısında İzmit takip ediyor. İzmit’te 278 bin 158 seçmen 869 sandıkta oy kullanacak. İlçeler arasında en az seçmene sahip olan Dilovası’nda ise 36 bin 695 seçmen 112 sandıkta oy kullanacak.

İŞTE KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SEÇMEN VE SANDIK VERİLERİ

Başiskele: 85 bin 213 seçmen, 236 sandık

Çayırova: 108 bin 852 seçmen, 319 sandık

Darıca: 165 bin 403 seçmen, 493 sandık

Derince: 111 bin 94 seçmen, 337 sandık

Dilovası: 36 bin 695 seçmen, 112 sandık

Gebze: 295 bin 622 seçmen, 878 sandık

Gölcük: 133 bin 195 seçmen, 406 sandık

İzmit: 278 bin 158 seçmen, 869 sandık

Kandıra: 39 bin 164 seçmen, 181 sandık

Karamürsel: 46 bin 244 seçmen, 153 sandık

Kartepe: 103 bin 31 seçmen, 319 sandık

Körfez: 130 bin 635 seçmen, 401 sandık

Toplam: 1 milyon 533 bin 306 seçmen, 4 bin 704 sandık