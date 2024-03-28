Kocaeli’de toplam kaç seçmen oy kullanacak? İşte cevabı…

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 3 gün kaldı. Kocaeli İl Seçim Kurulunda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar tamamlandı.
EN AZ SEÇMEN DİLOVASI’NDA
Kocaeli’de de toplam kaç seçmenin oy kullanacağı merak konusu oldu. Kocaeli’de toplam 1 milyon 533 bin 306 seçmen 4 bin 704 sandıkta oy kullanacak. Kocaeli’de en fazla seçmenin olduğu ve sandığın kurulacağı ilçe Gebze oldu. Gebze’de 295 bin 662 seçmen 878 sandıkta oy kullanacak. Gebze’yi en fazla seçmen sayısında İzmit takip ediyor. İzmit’te 278 bin 158 seçmen 869 sandıkta oy kullanacak. İlçeler arasında en az seçmene sahip olan Dilovası’nda ise 36 bin 695 seçmen 112 sandıkta oy kullanacak.
İŞTE KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SEÇMEN VE SANDIK VERİLERİ
Başiskele: 85 bin 213 seçmen, 236 sandık
Çayırova: 108 bin 852 seçmen, 319 sandık
Darıca: 165 bin 403 seçmen, 493 sandık
Derince: 111 bin 94 seçmen, 337 sandık
Dilovası: 36 bin 695 seçmen, 112 sandık
Gebze: 295 bin 622 seçmen, 878 sandık
Gölcük: 133 bin 195 seçmen, 406 sandık
İzmit: 278 bin 158 seçmen, 869 sandık
Kandıra: 39 bin 164 seçmen, 181 sandık
Karamürsel: 46 bin 244 seçmen, 153 sandık
Kartepe: 103 bin 31 seçmen, 319 sandık
Körfez: 130 bin 635 seçmen, 401 sandık
Toplam: 1 milyon 533 bin 306 seçmen, 4 bin 704 sandık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.