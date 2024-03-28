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Kartepe'de 9034 m² tarla mahkemeden satılık

İlangovtr'nin bildirisine göre, Kocaeli Kartepe'de 9034 m² tarla mahkemeden satılıktır

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Kartepe'de 9034 m² tarla mahkemeden satılık mask

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/2 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Eşme Ahmediye Mahalle/Köy, 136 Ada, 21 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmazın büyük kısmı köy yerleşim alanı içinde, bir kısmı ise tarla ve bahçelerin bulunduğu alana doğru uzamaktadır. Yaklaşık %10-25 arasında eğimli olup, arazinin bir kısmında fındık yetiştirilmektedir. İçinde 195 adet bakımsız fındık ağacı bulunmaktadır
Adresi : Kocaeli İli Kartepe İlçesi Eşme Ahmediye
Yüzölçümü : 9.034,44 m2
İmar Durumu: Bir kısmı kırsal konut alanı, bir kısmı ise diğer tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.556.596,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:02
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Eşme Ahmediye Mahalle/Köy, 137 Ada, 7 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında olup, yaklaşık %10-25 arasında eğimlidir. Çevresinde tarla, fındık ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Arazinin büyük kısmında fındık yetiştirilmektedir. İçinde 378 adet bakımsız fındık ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Eşme AhmediyeKartepe / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.629,6 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.389.360,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:32

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

28 Mar 2024 - 12:49 - Gündem

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