Kartepe'de 9034 m² tarla mahkemeden satılık

2024/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Eşme Ahmediye Mahalle/Köy, 136 Ada, 21 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmazın büyük kısmı köy yerleşim alanı içinde, bir kısmı ise tarla ve bahçelerin bulunduğu alana doğru uzamaktadır. Yaklaşık %10-25 arasında eğimli olup, arazinin bir kısmında fındık yetiştirilmektedir. İçinde 195 adet bakımsız fındık ağacı bulunmaktadır
Adresi : Kocaeli İli Kartepe İlçesi Eşme Ahmediye
Yüzölçümü : 9.034,44 m2
İmar Durumu: Bir kısmı kırsal konut alanı, bir kısmı ise diğer tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.556.596,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Eşme Ahmediye Mahalle/Köy, 137 Ada, 7 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında olup, yaklaşık %10-25 arasında eğimlidir. Çevresinde tarla, fındık ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Arazinin büyük kısmında fındık yetiştirilmektedir. İçinde 378 adet bakımsız fındık ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Eşme AhmediyeKartepe / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.629,6 m2
İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.389.360,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:32
22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.