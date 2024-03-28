Kartepe'de 9034 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Eşme Ahmediye Mahalle/Köy, 136 Ada, 21 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmazın büyük kısmı köy yerleşim alanı içinde, bir kısmı ise tarla ve bahçelerin bulunduğu alana doğru uzamaktadır. Yaklaşık %10-25 arasında eğimli olup, arazinin bir kısmında fındık yetiştirilmektedir. İçinde 195 adet bakımsız fındık ağacı bulunmaktadır

Adresi : Kocaeli İli Kartepe İlçesi Eşme Ahmediye

Yüzölçümü : 9.034,44 m2

İmar Durumu: Bir kısmı kırsal konut alanı, bir kısmı ise diğer tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.556.596,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Eşme Ahmediye Mahalle/Köy, 137 Ada, 7 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında olup, yaklaşık %10-25 arasında eğimlidir. Çevresinde tarla, fındık ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Arazinin büyük kısmında fındık yetiştirilmektedir. İçinde 378 adet bakımsız fındık ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Eşme AhmediyeKartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 7.629,6 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.389.360,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:32

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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