Körfez'de apartman dairesi mahkemeden satılık

T.C.KÖRFEZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/16 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Yarımca(Şuyulandırma) Mah. Sarmasıkdere Mevkii, 284 Ada, 9 Parsel, 2. Kat 3 nolu bağımsız bölüm

Adresi : Yarımca Şuyulandırma Mah. 284 Ada 9 Parsel, Körfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu :Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca (Şuyulandırma), 284 Ada 9 Parsel 1/1000 Uygulama

İmar Planında TAKS: 0,40, KAKS:1.20 yapılaşma koşullarına sahip blok nizam 3 kat Meskun Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.044.800,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:41

25/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.