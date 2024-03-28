Çiftçi, “Emin adımlarla Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”

31 Mart Yerel Seçimleri’ne 5 günden az bir süre kala, ziyaretlerine ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün Çayırova Sinoplular Derneği’ne konuk oldu. Dernek önüne kortejle gelen Cumhur İttifakı heyeti; meşale, konfeti ve tezahüratlar eşliğinde dernek önüne gitti. Yoğun katılımdan dolayı dernek lokaline sığmayan Çayırovalılar, dernek önünde kendileri için hazırlanan alanda Çiftçi’yi dinledi. Dernek önünde Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Muammer Aydın ve yönetimi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Çiftçi’ye günün anısına atkı da hediye edildi. Programa Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ”

Akkuş ve Sarıdede’nin selamlama konuşmalarının ardından, Başkan Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ve gelecek dönemde yapmayı planladığı projelere ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programda yoğun alkışlar eşliğinde konuşma yapan Başkan Çiftçi, yaptığı çalışmaları ve projelerini açıklarken, “Allah’ın izni, sizlerin güçlü desteğiyle, oylarımızı arttırarak Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz. Emin adımlarla, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz, Çayırova Yüzyılı’nı inşa edeceğiz ve çocuklarımızı en güzel şekliyle geleceğe hazırlayacağız.

“ÇAYIROVA’MIZI ÇOK SEVİYORUZ”

Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza güçlü destek verdiniz, yerelde bizlere destek verdiniz. 20 sene boyunca sizlere hizmet ettik, bundan sonra da daha kalıcı hizmetlerle ulaşımdan, altyapıya, yeni okul alanlarından, ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kadar sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz milletimizi ve Çayırova’mızı çok seviyoruz. Bundan sonra vereceğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” açıklamalarına bulundu.