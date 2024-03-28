ÖZLÜ'YE ESKİ DEMOKRAT PARTİLİLER’DEN DESTEK

BARBAROS MEYDANI DOLDU TAŞTI

Başiskele Belediye Başkanı, AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı M.Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçimi kapsamında Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirdi. Miting havasında geçen halk buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya da katılım göstererek Yasin Özlü’ye destek verdi. Partililerin ve yüzlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda meydan hınca hınç doldu. Başiskeleliler, başkanları coşku ve sevgi seli ile karşıladı.

“GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK”

Programda ilk konuşmalarını gerçekleştirilen AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Cumhur İttifakı adayı olarak yeniden aday gösterilen Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü’ye büyük övgülerde bulunarak desteklerini ve güvenlerini bir kez daha Barbaros Mahallesi sakinleri önünde dile getirdi. Meydanı dolduran vatandaşların tezahürat ve alkışlarıyla kürsüye çıkan M.Yasin Özlü, “Bundan 5 yıl önce Başiskele’nin huzuruna çıktım. Başiskeleliler sözlerime itimat ettiler. Bana bu güzel ilçenin şehr-i emini olma görevini verdiler. Başiskele'mizin her köşesinde güzel işlere imza atmak nasibimiz oldu” dedi.

“HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPTIK”

Son 5 yılda Başiskele’de yaptığı hizmet ve eserleri anlatan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyemizin vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunabilmek için hizmet filosu gerekiyordu. En iyisini kurduk. Yeni yollar gerekiyordu. En güzelini açtık. Çocuklarımıza rehberlik gerekiyordu. Onların abisi olduk. Onların belediyesi olduk. Başiskeleli gençler Yasin abilerinden bir fark istiyordu. Başiskele’de genç olmayı bir farka dönüştürdük. Kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi belediyemizin de onları el üstünde tutması gerekiyordu. Onları baş tacımız yaptık. Yaşlının, yetimin, yoksulun, engellinin, kendini kimsesiz hissedenlerin talepleri vardı. Emir bildik. Bildiğimiz hepsine ulaştık. Muhteşem parklar açtık, millet bahçeleri yaptık.

“İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İşimiz var, işimizi yapıyoruz. Şimdi 5 yıl önceye göre hamdolsun daha güzel, daha gelişmiş bir Başiskele’de yaşıyoruz. Hizmet ve eserlerimizi üretirken sürdürülebilirliğe, sürekliliğe, uyuma önem verdik. Hesap verebilir şeffaf bir yönetim icra ettik. Taş üstüne taş, hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser ekleyerek, eser ve hizmet siyaseti kültürümüzü güçlendirdik. Yaptığımız her işte şehrin doğal kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını, beşeri kaynaklarını daha güzeli için seferber ettik. Bütün bu hizmetleri öngörülemeyen deprem, sel, salgın hastalıklar gibi afetlerin gölgesinde ürettik. Sonsuz ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalıştık. Semt meydanlarıyla, prestijli caddelerle gece gündüz yaşayan cazibe merkezlerini Başiskele’mize kazandırdık. Bitmedi devam ediyoruz. İşimiz var, işimizi yapmaya devam edeceğiz Allah’ın izni ile.

“EN GÜZELİ MİLLETE HİZMET”

Güzel İşlerimiz markamız oldu. Şimdi yeni bir başlangıç için yeniden yola çıktık. Süreklilik yine rehberimiz olacak. Başiskelilere verdiğimiz ve onların memnuniyetine mazhar olan güzel işlerimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki Başiskele hizmetin en güzeline layık. En güzeline ulaşmak için hizmet ve eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Gerçek belediyecilik hizmetleriyle Başiskele’nin marka değerini ve yaşam kalitesini birlikte yükselteceğiz. Parolamız belli: “En güzeli millete hizmet”. Mavisine mavi, yeşiline yeşil katmak. Başiskele’nin nerede, ne zaman, neye ihtiyacı olursa en güzelini yapmak için yeniden yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle başarı çıtamızı daha yükseğe taşıyacağız. İlk günkü aşk ve heyecanla, edindiğimiz büyük tecrübe ve kazanımlarla gelecek dönemde daha çok çalışacağız.”

DOÇ.DR.BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Başiskele Belediyesi Başkanlığı görevi süresince Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan her zaman büyük destek aldığını ifade eden Başkan Özlü, “Ben bu güzel işlerde ve hizmetlerde hep yanımızda olan, desteğini bizden hiç esirgemeyen kıymetli hocam, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda, kentimize yaptığımız her güzel işte ve hizmette katkısı bulunan bakanlarımıza, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı’mızın paydaşlarına ve Başiskeleli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI EKMEKLERİNDEN ETTİLER”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “AK Parti olarak bu seçimdeki belediyecilik sloganımız ‘Gerçek belediyecilik AK Parti’dir’. Bazen bize diyorlar ki gerçek belediyeciliği yapmıyor muydunuz? Türkiye’ye belediyeciliği öğreteceğiz diye öne çıkanlar, yeni bir model koydular. Adına sanal belediyecilik diyebilirsiniz, insanlar yolda kalmış, sosyal medyadan tweet atarak karları temizleyeceklerini sanıyorlar. Algı belediyeciliği yapıyorlar, sanki projeyi yapacağız dediklerinde kendi kendine oluyor sanıyorlar. Verdikleri sözü tutmamak bunların şiarında var. Belediyeyi bize verin namus sözü işten atmayacağız dediler insanları ekmeklerinden ettiler.

“ZANNETTİLER Kİ LAFLA BU İŞ OLACAK”

Onlar sürekli konuştular zannettiler ki lafla bu iş olacak. Bizim gerçek belediyecilik dememizin sebebi de tamda bu. Gerçek belediyecilik lafla değil iş üretenlerin yaptığı belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik tatil bana yakışıyor diyenlerin değil, gece gündüz çalışırım, durmadan yorulmadan bu millet için koştururum diyenlerin yaptığı belediyeciliktir. Allah’ın izni ile bundan önceki 5 yıl olduğu gibi Kocaeli’mize ve Başiskele’mize en güzel hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yasin Başkanımız ile birlikte hazırız, kararlıyız ve kazanacağız inşallah diyoruz.”

ESKİ DEMOKRAT PARTİLİLER’DEN DESTEK

Programın sonunda Cumhur İttifakı’na yeni katılan ve destek veren eski Demokrat Partililer de tek tek isimleri açıklanarak sahneye çağrıldı. Demokrat Parti’nin geçen dönem Başiskele Belediye Başkan Adayı Halil Kurt, önceki dönem ilçe başkanları Yusuf Kaçmaz, Mustafa Gerzeli ve Adnan Kara, Başiskele’nin geleceği için Cumhur İttifakı’na ve Yasin Özlü’ye desteklerini açıkladı. Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, daha önce Yeniden Refah Partisi eski ilçe başkanları ve Türkiye İttifakı Partisi’nden de destek alarak gücüne güç katmıştı.