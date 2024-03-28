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Alparslan Seymen’den Sertif Gökçe’ye destek

CHP’nin sembol isimlerinden Alparslan Seymen, CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe’yi ziyaret ederek kendisini desteklediğini ifade etti

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Alparslan Seymen’den Sertif Gökçe’ye destek mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, dün Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP’nin sembol isimlerinden eski Merkez İlçe Başkanı Alparslan Seymen’i ağırladı.

BİZİM İÇİN ASLOLAN CHP’DİR GERİSİ TEFERRUATTIR”

Ziyaret edenlere ayrı ayrı teşekkür eden başkan adayı Gökçe, “Bugün Seçim Koordinasyon Merkezi’mize gelerek bizimle çalışan il başkanımıza, milletvekillerimize ve bizim ve partimiz için önemli olan Alparslan Seymen’e teşekkür ederiz” dedi. Ziyaret sonrasında ise Seymen, “Bizim için aslolan CHP’dir gerisi teferruattır” diyerek Gökçe’yi desteklediğini ifade etti.
# ilçe, seçim, ifade, chp, cumhuriyet, Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, ziyaret

28 Mar 2024 - 12:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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