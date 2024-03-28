CİLDİMİZİ NASIL GÜZELLEŞTİRİYORUZ: 7 uzmanın görüşleri

1- Dr. Shayla Toombs-Withers - Aile hekimi

Sağlıklı bir cilt için yeterli miktarda C ve E vitamini içeren yiyecekleri, örneğin, yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek önemlidir. Cilt ve saçlara dışarıdan güzel ve sağlıklı bir parlaklık vermek için ise hindistancevizi yağı sürülebilir.

2- Dr. Joel Kahn - Dahiliye, kardiyoloji ve girişimsel kardiyoloji uzmanı

Vücutta kollajen üretilmesi için C vitamini ve lizin aminoasidi gerekiyor. C vitamini meyve ve sebzelerden kolaylıkla alınabilir. Lizin, üretemediğimiz bir temel amino asittir, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar ve yeşil yapraklı sebzeler lizin için harika kaynaklardır.

3- Dr. Apple Bodemer - Dermatolog, integratif tıp ve yaşam tarzı tıbbı uzmanı

Liften zengin beslenmede lifler bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı olmasını sağlar, böylelikle inflamasyonu azaltır ve cilt inflamasyonu da azalır. Lifler sindirim kanalında uzun kalarak hormon geri dönüşümünde rol oynar. Sağlıklı hormonların cilt ve saç sağlığında önemli rolü vardır.

4- Andy Bellatti - Diyetisyen

Yeşil yapraklı sebzeler cilt sağlığını destekleyen A vitamini, folat ve kollajen sentezini uyaran C vitamini gibi besin maddeleri ile doludur. Omega-3 yağ asitleri de cilt esnekliğini korumaya yardımcı olur.

5- Dr. Vanita Rahman - Araştırmacı doktor

Dr. Rahman’a göre cilt ve saç sağlığı için işlenmemiş bitki temelli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve her gece sekiz saat uyku gerekiyor.

6- Ocean Robbins - Food Revolution Network kurucusu

Soğuk suya girmenin sağlık için yararlı olduğunu gösteren çalışmalar var. Soğuk suya girmek cilt esnekliği için gereken ve kırışıklıkları azaltan kollajen üretimini tetikliyor.

7- Dr. Susan Peirce Thompson - Beyin ve Bilişsel Bilimler Profesörü

Açlık durumunda devreye giren otofaji ile derin ve temizleyici hücresel onarım sağlanır, cilt, saç, tırnaklar hep genç ve sağlıklı kalır. Erken bir akşam yemeğinden sonra bir şey yememek her gece derin bir güzellik uykusu demek.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://foodrevolution.org/blog/natural-beauty-tips-frs/