O firmanın işçilerine müjde: Kartlara 5 Nisan'da yatacak!

Otokar 60. yılını doldurması nedeniyle işçilerine 15 bin liralık alışveriş çeki vereceğini açıkladı. MESST kartlara 5 Nisan itibarı ile yüklenecek olan 15 bin lira değerindeki puanın işçilere mail yoluyla iletilmesi sonrasında Ford Otosan'daki işçiler beklenti içine girdi.
60. YILI VESİLESİYLE
Otokar'dan konuyla ilgili olarak işçilere gönderilen mailde, şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimizin 60. yaşını başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Herbirinize gösterdiğiniz emek, gayret ve katkı için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şirketimizin 60. yılı nedeniyle MESST kartlarınıza 5 Nisan Cuma günü yüklenecek ve üye marketlerde kullanabileceğiniz 15.000 TL değerinde puanı iyi günlerde kullanmanızı diliyorum."
GÖZLERİ KOÇ HOLDİNG'DE
İşte bu gelişmenin ardından Ford Otosan işçisinin gözü Koç Holding'e döndü. Daha önce işçilere altın verileceği söylentilerinin de çıktığı ancak firmanın kesinlik belirtmediği Ford Otosan'da işçiler "Bize ne zaman böyle bir mail gelecek?" diyerek beklentilerini sundular.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.