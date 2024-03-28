GENÇLERE MÜJDE! 60 KİŞİ ALINACAK!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 215 genç yeteneğin dahil olduğu Nextremers'a başvurular Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerileri için 30 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Tüpraş, Üretim, Bakım, Ar-Ge, Veri Analitiği, İnovasyon ve Girişimcilik, Stratejik Planlama, Mali İşler, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları gibi birbirinden farklı fonksiyonlar için proje öğrencilerini ve genç profesyonelleri sürece dahil etmek isterken, başvuruları 'Kariyer' sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilan ve başvuru bağlantıları üzerinden almaya başladı.

ÖNEMLİ AVANTAJ

Üniversitelerin lisans 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik olarak tasarlanan program, öğrencilerin mezuniyetlerinden önce profesyonel çalışma hayatını deneyimlemelerini sağlıyor. Bu deneyimler sayesinde potansiyellerini ortaya çıkarmaya hazır olan gençler, kazandığı sorumluluk bilinci ve inisiyatiflerle yetkinlik alanını geliştirmeyi sürdürüyor. Gençler, mesleki ve teknik gelişimlerini devam ettirirken, bugünden geleceğe hazırlanabilmek için de önemli bir avantaj elde ediyor.

Tüpraş, uzun süreli genç yetenek programı olan Nextremers programının haricinde, yaz döneminde geçerli olan kısa dönem staj uygulamasına da devam ediyor. Kısa dönemli staj programı başvurularının nisan ayı içerisinde ayrıca açılması planlanıyor.

HEM GELİŞİM HEM DE SOSYALLEŞME

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz, genç yeteneklere öğrencilik yıllarında çalışma ortamı deneyimi sunduklarını belirterek, '2019'da uygulamaya alınan Tüpraş'ın Genç Yetenek Programı Nextremers ile aramıza katılan proje öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde Tüpraş'ta iş ve rafineri hayatını yakından tanımaya başlıyor. Genç profesyoneller ve adaylar böylece kariyerlerinin ilk adımını Türkiye'nin en büyük sanayi şirketinde atma fırsatı elde ediyor. Program süresince ileri teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi bir çalışma ortamı sağlıyor, önemli projelerde gençlere sorumluluk vererek profesyonel iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın kişisel ve mesleki donanımlarına katkı sağlayacak eğitimlerle, Sosyal Etkinlik Kulüplerimizle ve gönüllülük çalışmalarımızla hem gelişimlerini hem de sosyalleşmelerini destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

60 ÖĞRENCİYİ DAHA KAZANACAĞIZ

Korkmaz, bugüne kadar genç yeteneklerin katıldıkları gelişim programlarının yanı sıra yer aldıkları projelerle takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağlayarak sorumluluk aldıklarını belirterek, 'Yaklaşık 11 ay süren Nextremers programı kapsamında 2023 döneminde Tüpraş'ta 58 Nextremers katılımcısı görev aldı. Son beş yılda ise 215 genç yetenek aramıza katılırken 63 öğrencimiz Tüpraşlı oldu. Birçok departmanda genç yeteneklere istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki yeni yetenekleri keşif sürecimizde de geleceğin Tüpraşlılarını arıyoruz. Öğrenme çevikliği, veri odaklılığı ve dijital okuryazarlığı yüksek tüm 4. sınıf üniversite öğrencilerini ve yeni mezun genç profesyonelleri bekliyoruz. Yaz döneminde 60 üniversite öğrencisini daha Nextremers proje öğrencisi olarak Tüpraş'a kazandırmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Nextremers katılımcılarının Tüpraş ailesinin bir parçası olduğunu, genç yeteneklerin Tüpraş'a geldiklerinde farklı bölümlerle ortak ilerleyen, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve rafineri teknik projelerinde yer alma fırsatları bulduğunu aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:

'Öğrenciler, inovasyon kurum içi girişimcilik ekiplerine dahil olarak fikirlerini üst yönetime sunma şansına da sahip oluyor. Dijital dönüşüm projeleri kapsamında veri analitiği ekiplerimizle çalışmalar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir iş fikirleri üretirken geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor. Ayrıca Genel Müdürlük ve rafinerilerimizde teknik departmanlarda çalışarak, önemli teknik kazanımlar sağlıyorlar.'

Öğrencilere gelecekte mutlu çalışabilecekleri bir iş yeri, sektör ve iş alanı deneyimi yaşatmak için uygulamaya alınan Nextremers, staj deneyiminin ötesinde bir çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor. Üniversite öğrencileri yaz aylarında tam zamanlı, okul döneminde ise haftanın en az 3 günü Tüpraş'a gelerek profesyonel iş ortamını tecrübe ediyor. Yeni mezun katılımcılar ise tam zamanlı olarak çalışabildikleri program kapsamında bu deneyimin bir parçası olma ayrıcalığını yaşıyor.