28 Mar 2024 - 13:47- Spor G:

Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda Sarman babası gibi olmak için bir fırın ekmek yemeli

Keçiörengücü maçında stoper olarak paslarda biraz hatalı olduğu görünen Haşim Arda Sarman, o maçta babasını arattı. İzmitli Faruk’un oğlu Haşim Arda, Başakşehir maçında parladı, Göztepe maçı öncesi umut verdi

Hakan Yağcıoğlu
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Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda Sarman babası gibi olmak için bir fırın ekmek yemeli mask
Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda Sarman babası gibi olmak için bir fırın ekmek yemeli
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Haşim Arda, bu yıl formayı giydiği maçlarda güven kazandı. Eski takımı Keçiören’e karşı psikolojik olarak ezilen ve hata yapan Haşim Arda, babasının tarzına çok benziyor; ama onun gibi olması için bir fırın ekmek yemesi gerekiyor. Göztepe maçında on birde düşünülen Haşim Arda, sonraki maçlarda forma şansı bulabilir. Kocaelispor'un genç oyuncusu Haşim, Mustafa Gürsel izin verirse, Süper Lig'de sürpriz isim olarak bu maçlarda forma giyebilecek. Antrenmanlardaki formuyla dikkat çeken Haşim Arda Sarman, Kocaelispor'un geleceği olmaya hazır görünüyor.

Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda Sarman babası gibi olmak için bir fırın ekmek yemeli
# Kocaelispor, Göztepe, dikkat

28 Mar 2024 - 13:47 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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