Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda Sarman babası gibi olmak için bir fırın ekmek yemeli

Haşim Arda, bu yıl formayı giydiği maçlarda güven kazandı. Eski takımı Keçiören’e karşı psikolojik olarak ezilen ve hata yapan Haşim Arda, babasının tarzına çok benziyor; ama onun gibi olması için bir fırın ekmek yemesi gerekiyor. Göztepe maçında on birde düşünülen Haşim Arda, sonraki maçlarda forma şansı bulabilir. Kocaelispor'un genç oyuncusu Haşim, Mustafa Gürsel izin verirse, Süper Lig'de sürpriz isim olarak bu maçlarda forma giyebilecek. Antrenmanlardaki formuyla dikkat çeken Haşim Arda Sarman, Kocaelispor'un geleceği olmaya hazır görünüyor.