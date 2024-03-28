Haşim Arda, bu yıl formayı giydiği maçlarda güven kazandı. Eski takımı Keçiören’e karşı psikolojik olarak ezilen ve hata yapan Haşim Arda, babasının tarzına çok benziyor; ama onun gibi olması için bir fırın ekmek yemesi gerekiyor. Göztepe maçında on birde düşünülen Haşim Arda, sonraki maçlarda forma şansı bulabilir. Kocaelispor'un genç oyuncusu Haşim, Mustafa Gürsel izin verirse, Süper Lig'de sürpriz isim olarak bu maçlarda forma giyebilecek. Antrenmanlardaki formuyla dikkat çeken Haşim Arda Sarman, Kocaelispor'un geleceği olmaya hazır görünüyor.
28 Mar 2024 - 13:47- Spor Güncelleme:
Faruk Sarman’ın oğlu Haşim Arda Sarman babası gibi olmak için bir fırın ekmek yemeli
Keçiörengücü maçında stoper olarak paslarda biraz hatalı olduğu görünen Haşim Arda Sarman, o maçta babasını arattı. İzmitli Faruk’un oğlu Haşim Arda, Başakşehir maçında parladı, Göztepe maçı öncesi umut verdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.