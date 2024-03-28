28 Mar 2024 - 17:43- Asayiş G:

16 yaşındaki çocuk şakalaşırken arkadaşını öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, şakalaşma sırasında tüfekle vurulan 21 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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16 yaşındaki çocuk şakalaşırken arkadaşını öldürdü mask

Alınan bilgiye göre, canlı hayvan pazarı yakınlarında M.E.U. (16) şaka yapmak amacıyla elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu.

Tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Arslan, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.E.U. gözaltına alındı.

28 Mar 2024 - 17:43 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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