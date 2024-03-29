Ramazan ayının huzur ve maneviyatının en güzel şekilde yaşandığı Derince’de bu kez kent iftarı gerçekleşecek. Derince Belediyesi’nin 29 Mart Cuma günü Kent Meydanı’nda düzenleyeceği Büyük İftar Buluşması’nda ilçe halkı oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. İlahi dinletileri ve Kur'ân-ı Kerim tilavetinin de gerçekleşeceği programa ilçe sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi beklenirken Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, iftar organizasyonuna tüm Derincelilerin davetli olduğu belirtti.
29 Mar 2024 - 00:36- Gündem Güncelleme:
Derinceliler Kent Meydanı’nda buluşuyor
Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği ve ilçe halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen Büyük İftar Buluşması 29 Mart Cuma günü Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşecek
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aci Gerçekler - Zeki başkan UÇAKLA OKYANUS ÖTESİ YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR BESBELLİ Derince'lilerden helallik istemek için meydana topluyor .SENİ GİDİ SENİ
Ger 14 - SON BARUTUN BELES İFTARMİ AKP????YİYEN SEREFSİZDİR KUL HAKKİNİ YER DERİM.AYGUN CEBİNDEN VERMEZ O MASRAFİ.YUKLER MUTAHİTE.MUTAHİTTE KATLAMALİ FATURAYLA KESER BİLETİ VATANDASA.HADİ YİYİN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.