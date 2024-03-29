O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki

AKP'nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş'un, iftar programında İzmit Belediyesi'nde çalışan bir işçiye selam verdiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Tutuş'un, katıldığı programdan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video, işçi tarafından rahatsızlıkla karşılandı ve tepkisine yol açtı.

İftar programında yaşanan olay, Tutuş'un sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ortaya çıktı. Videoda, Tutuş'un İzmit Belediyesi'nde çalışan işçiye selam vermesi görülüyor. Ancak işçi, bu durumu istenmeyen bir şekilde algıladığını belirterek tepki gösterdi.

Açıklama yapan Belediye işçisi Taner Yolcu, "İzmit Belediyesi'nde yıllarca çalışan işçi olarak, siyasi bir etkinlikte görüntülendiğim için rahatsızım. Eve pide yetiştirmeye çalışıyordum. Çocuklarım beni bekliyordu. Oradan geçerken bana selam verdi. Ancak beni videoya alıp algı malzemesi yapılması beni çok rahatsız etti. Ben yıllarca İzmit Belediyesi nde çalışıyorum. Hiç bir başkan adayı ve ya başkan bizi siyasete alet etmemişti. Bu durumdan gerçekten rahatsızım ' ifadelerini kullandı.