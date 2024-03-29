29 Mar 2024 - 01:06- Gündem G:

O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, İzmit Belediyesinde çalışan bir işçiye videosunda yer vermesi işçi tarafından tepki ile karşılandı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki mask
O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki
O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki
Haber albümü için resme tıklayın

AKP'nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş'un, iftar programında İzmit Belediyesi'nde çalışan bir işçiye selam verdiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Tutuş'un, katıldığı programdan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video, işçi tarafından rahatsızlıkla karşılandı ve tepkisine yol açtı.

İftar programında yaşanan olay, Tutuş'un sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ortaya çıktı. Videoda, Tutuş'un İzmit Belediyesi'nde çalışan işçiye selam vermesi görülüyor. Ancak işçi, bu durumu istenmeyen bir şekilde algıladığını belirterek tepki gösterdi.

Açıklama yapan Belediye işçisi Taner Yolcu, "İzmit Belediyesi'nde yıllarca çalışan işçi olarak, siyasi bir etkinlikte görüntülendiğim için rahatsızım. Eve pide yetiştirmeye çalışıyordum. Çocuklarım beni bekliyordu. Oradan geçerken bana selam verdi. Ancak beni videoya alıp algı malzemesi yapılması beni çok rahatsız etti. Ben yıllarca İzmit Belediyesi nde çalışıyorum. Hiç bir başkan adayı ve ya başkan bizi siyasete alet etmemişti. Bu durumdan gerçekten rahatsızım ' ifadelerini kullandı.
O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki

# medya, oldu, AKP, iftar, İzmit belediyesi, Muharrem Tutuş

29 Mar 2024 - 01:06 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(26)
33

Öz izmitli - Takke,tesbih zikir Matik, başörtüsü dağıtmaya devam. Dini kullanmıyorlar.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 30 Mart 06:32
32

Köylü - İşçi kardeşim sen Muharrem tutuştan değil de Fatma hanım dan korkuyorsun sanki. Sen haklısın fakat korkma Fatma hanım kaybedecek için rahat olsun

Yanıtla . 0Beğen . 7Beğenme 30 Mart 04:40
31

Boyaboydan Boya 41 - Herkez sallıyor bende salladım gitmedi siyaset çirkin her yazan kendi yazdının doğru olduğunu zan ediyor ama benim de bir görüşüm var bende kalsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 03:10
27

C.kanpara - Eğer seçimde mevcut başkan kazanırsa işçinin işten çıkarılma korkusu olabilir.O nedenle Haklıda olabilir.

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 29 Mart 21:11
25

Halk Dostu - Muharrem Başkan kim? Ne başkanı? Hangi seçimi kazanmış? Kraldan çok kralcı olmayın. Ekmek bulamıyor millet, halen melemeye devam ediyorsunuz...Ayıp ayıp.. Trollük de bir yere kadar...

Yanıtla . 21Beğen . 4Beğenme 29 Mart 20:29
29

M Ali Paşalı - @Halk Dostu 25 nolu yoruma cevabı: Gerçek Sen trolsun biz gerçekleri söylüyoruz kamuoyunu takip etmediğin belli izmitlilerin akpartiye oy vermiyor olabilir tepkilide olur ama izmitin cocugu muharrem tutusun şahsına oy veriyor ve destekliyorlar izmitide kazanacak inşallah

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 29 Mart 22:03
23

Emekli - Akp cikari olmayan kimseye selam vermez emekli yürüyüş yolunda tokadı ensenize burmak için seçimi bekliyo temmuzda zan vereceklermis utanmadan emekliyle dalga geciyolar allah alsın sizi yandınız tutusdunuz yaşasın hurriyet

Yanıtla . 16Beğen . 5Beğenme 29 Mart 19:59
30

Gercekler - @Emekli 23 nolu yoruma cevabı: İzmitlilerin coğunluğu muharrem tutuş diyor gercekleri pazartesi günü görürsunüz.

Yanıtla . 6Beğen . 8Beğenme 29 Mart 22:07
19

Belediye Personeli - Seni kimse alet etmedi oradan geçerken selam vermiş hal hatırini sormuş sucmu bir tek senmisin izmit belediyesinde çalışip muharrem başkanla foto çekilen senin gibi kaç belediye işcisi var seni birilerimi uyardı gazeteye demec ver diye gerçi sana birşey olmaz sen ekmeğinin peşindesin belediye personeli kardeş

Yanıtla . 7Beğen . 19Beğenme 29 Mart 15:45
28

Belediye Personeli - @Belediye Personeli 19 nolu yoruma cevabı: Akparti Gençlik kolları,belediye meclis başk.ilce başkanlığı pazartesi günüde izmit belediye başkanı yeterlimi

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 29 Mart 21:56
22

Ger 14 - @Belediye Personeli 19 nolu yoruma cevabı: BASKAN DERKEN?????

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 29 Mart 18:37
15

Emek-li - CB 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Bizde emekliler olarak Cb nını kırmayıp , bizimle dalga geçen siyasetcilerin adaylarına , oylarımızla sağlam bir emekli tokadı atacağız . Hodri Meydan.

Yanıtla . 40Beğen . 3Beğenme 29 Mart 10:53
14

Ev Sahibi - CHP korkusu ne yapsın adam işimden olurum diye korkuyor. İstanbulda 30 bin kişinin başına ne geldi biliyor..

Yanıtla . 5Beğen . 31Beğenme 29 Mart 10:28
26

Muharrem Çakmak - @Ev Sahibi 14 nolu yoruma cevabı: Bankamatik işçileri çalışmadan maaş alan kim varsa elbette çıkaracak.

Ben sabahın 5 inde kalkıp akşam saat 20.30 da eve geliyorum.

Bedava dan geçinme yok öyle beyler.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 29 Mart 20:59
20

Doğrular - @Ev Sahibi 14 nolu yoruma cevabı: 2019 da fatma başkan kaç kişiye mobing uygulayıp çıkardı hani kimseyi çıkarmayacaktı şimdide seçim yatırimi yapıp yeni 250veya300 kişi işe aldı onların durumu ne olacak biliyormusun fatma başkanda olsa muharrem başkanda olsa işlerine son verecek onlara yazık değilmi fatma başkan belediyenin kadrosunu şisirdi seçim yatırımı yapıyor

Yanıtla . 8Beğen . 9Beğenme 29 Mart 15:53
18

Hülya Sert - @Ev Sahibi 14 nolu yoruma cevabı: Boş konuşma 2009 Seçimlerinde AKP Dört yüz işçiyi başka kurumlara yolladı Yaparsa Akp yapar

Yanıtla . 9Beğen . 5Beğenme 29 Mart 13:37
11

Yenidoğanlı - Belediye işcisine Muharrem tutuş selam vermiş hal hatır sormuş onu bile kabul edemiyorsunuz adama nasil tehtit ettiniz de gazateye manşet yaptırdınız ayıp ya adamın ekmeğiyle oynuyorsunuz gerçi çalısana bir şey olmazda belediyeden kim yaptırdığını bir gün söylerse yapanları o zaman görürsünüz gününüzü herkes size gülüyor ha siz ne yaparsanız yapın

Yanıtla . 6Beğen . 18Beğenme 29 Mart 10:15
16

Körfezli - @Yenidoğanlı 11 nolu yoruma cevabı: Nasıl bir mantık var sende ya, olayı bile anlamamışsın

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 29 Mart 12:04
09

Pi̇r-i̇ Fani̇ - ADAM ALLAH'IN SELAMINI VERMİŞ. EĞER BAŞKAN OLARAK SELAM VERSEYDİ BUNU KENDİ SOSYAL MEDYANDA PAYLAŞIRDIN. AMA ŞİMDİ FATMA BAŞKANA YARANMAK İÇİN TEPKİ GÖSTERİYORMUŞ. SANKİ KÜFÜR ETTİ

Yanıtla . 9Beğen . 18Beğenme 29 Mart 09:56
12

Selman - @Pi̇r-i̇ Fani̇ 09 nolu yoruma cevabı: Onu birileri söylettirmiştir mazlum işci kardeşimize

Yanıtla . 3Beğen . 14Beğenme 29 Mart 10:20
05

HÜSEYİN OĞUZ - TUTUŞ ANCAK BELSANIN PARKINDA DOLAŞIR...ONUDA FATMA HANIM İSTERSE..BU VATANDAŞ AĞIRLIĞININ FARKINDA DEĞİL 2 GÜN SONRA ÖLÇÜLERİNİ ÖĞRENMİŞ OLUR BİRDAHA UNUTMAMAK ÜZERE....

Yanıtla . 22Beğen . 6Beğenme 29 Mart 07:41
10

İzmitli - @HÜSEYİN OĞUZ 05 nolu yoruma cevabı: Akp yanlış aday gösterdiği için tepki verdiler fatmaya oy verdiler kazandırdılar ama kibirinden 5 sene herkesle kavgalı oldu Sizi izmit halkı getirdi göndermesinide iyi bilir Fatma ile beraber pazartesi günü yolcusunuz belsa'ya izmitin öz evladı muharrem tutuş'u başkan olarak göndereceğiz inşallah.

Yanıtla . 4Beğen . 20Beğenme 29 Mart 10:00
08

Kuruçeşmeli Cengo - @HÜSEYİN OĞUZ 05 nolu yoruma cevabı: Senin partilin bile fatmaya acayip tepkililer muharrem tutuş icin calışiyorlar sen neden bahsediyorsun hacı belsaya gümbür gümbür geliyor görüşeceğiz.

Yanıtla . 5Beğen . 18Beğenme 29 Mart 09:47
06

Serdarlı - @HÜSEYİN OĞUZ 05 nolu yoruma cevabı: Siz o pakrdada dolaşamayacaksınız kazanırsa yanlışlıkla o konuşan işçinin parasınıda ödeyemeyek merak etme

Yanıtla . 5Beğen . 13Beğenme 29 Mart 09:15
04

Şirintepeli - Ne var bunda o işçinin oruç başına vurmuş galiba

Yanıtla . 7Beğen . 21Beğenme 29 Mart 06:25
03

Farklı Bakış - Kulanmadiklari ne din kaldı ne bayrak. Sen gene ucuz kurtulmuşsun. Geçmiş olsun

Yanıtla . 30Beğen . 6Beğenme 29 Mart 06:15
24

İzmitli... - @Farklı Bakış 03 nolu yoruma cevabı: Doğru diyorsun, geçen seçim Nevzat Doğan a inat Fatma kaplan hürriyet e oy verdim aldık alacağımızı. Ramazan ayını seçim malzemesi olarak kullanıp bayanlara eşarp tesbih yasin i şerif dağıtmak,erkeklere takke ve tesbih dağıtmak dini duyguları ve insanların inancını kullanmak değilmi. Dem parti ile yan yana gelip birde iftar açması dem partiden belediyeye işe alımlar yapması. Peki Atatürk olsaydı. Bu vatanı kurtaran önder ne derdi bunlara. Vatanı ülkeyi bölmek isteyenlere yaranmak için bu partinin kapısını açıyorsun. Fatma kaplan hürriyet seçim için ak Parti'ye tepki gösterdiğimiz ne varsa fazlasını yaptı. Özellikle bu İzmit CHP denilince güzellik vardı sevgi vardı. CHP yi bile böldü. Biz izmitliyiz bizlere bunu yapmayacakti. Herkes biliyor egosu tavan yaptı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mart 20:15
02

M. Karali - Kardeş sn aday sana selam vermiş , sen de almışsın. Bunda rahatsız olunacak ne var anlayamadım.

Yanıtla . 10Beğen . 18Beğenme 29 Mart 05:27
01

Kuruçeşmeli Cengo - Taneri iyi tanıyorum muharrem başkanla konuşuyor normal değilmi fesat chp liler Tepki göster yoksa işinden olursun diye onu tehdit etmişlerdir ama muharrem baskan belsaya gümbür gümbür geliyor isciler rahat olsun çalısanın yanında olur muharrem tutuş başkan

Yanıtla . 7Beğen . 27Beğenme 29 Mart 05:27
13

Bülent - @Kuruçeşmeli Cengo 01 nolu yoruma cevabı: Gaz veren sizsiniz oy vermezlerse niye buraya yorum yazılsın sen ne yazdığını iyi oku

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 29 Mart 10:26
07

Farklı Bakış - @Kuruçeşmeli Cengo 01 nolu yoruma cevabı: Kuruceşmeye muhtar olsa oy vermezsiniz burada gaz veriyorsunuz

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 29 Mart 09:39
Diğer 24 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL