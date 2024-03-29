O işçiden Muharrem Tutuş' a tepki

AKP'nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş'un, iftar programında İzmit Belediyesi'nde çalışan bir işçiye selam verdiği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Tutuş'un, katıldığı programdan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı video, işçi tarafından rahatsızlıkla karşılandı ve tepkisine yol açtı.
İftar programında yaşanan olay, Tutuş'un sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ortaya çıktı. Videoda, Tutuş'un İzmit Belediyesi'nde çalışan işçiye selam vermesi görülüyor. Ancak işçi, bu durumu istenmeyen bir şekilde algıladığını belirterek tepki gösterdi.
Açıklama yapan Belediye işçisi Taner Yolcu, "İzmit Belediyesi'nde yıllarca çalışan işçi olarak, siyasi bir etkinlikte görüntülendiğim için rahatsızım. Eve pide yetiştirmeye çalışıyordum. Çocuklarım beni bekliyordu. Oradan geçerken bana selam verdi. Ancak beni videoya alıp algı malzemesi yapılması beni çok rahatsız etti. Ben yıllarca İzmit Belediyesi nde çalışıyorum. Hiç bir başkan adayı ve ya başkan bizi siyasete alet etmemişti. Bu durumdan gerçekten rahatsızım ' ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(26 )
Öz izmitli - Takke,tesbih zikir Matik, başörtüsü dağıtmaya devam. Dini kullanmıyorlar.
Köylü - İşçi kardeşim sen Muharrem tutuştan değil de Fatma hanım dan korkuyorsun sanki. Sen haklısın fakat korkma Fatma hanım kaybedecek için rahat olsun
Boyaboydan Boya 41 - Herkez sallıyor bende salladım gitmedi siyaset çirkin her yazan kendi yazdının doğru olduğunu zan ediyor ama benim de bir görüşüm var bende kalsın
C.kanpara - Eğer seçimde mevcut başkan kazanırsa işçinin işten çıkarılma korkusu olabilir.O nedenle Haklıda olabilir.
Halk Dostu - Muharrem Başkan kim? Ne başkanı? Hangi seçimi kazanmış? Kraldan çok kralcı olmayın. Ekmek bulamıyor millet, halen melemeye devam ediyorsunuz...Ayıp ayıp.. Trollük de bir yere kadar...
M Ali Paşalı - Gerçek Sen trolsun biz gerçekleri söylüyoruz kamuoyunu takip etmediğin belli izmitlilerin akpartiye oy vermiyor olabilir tepkilide olur ama izmitin cocugu muharrem tutusun şahsına oy veriyor ve destekliyorlar izmitide kazanacak inşallah
Emekli - Akp cikari olmayan kimseye selam vermez emekli yürüyüş yolunda tokadı ensenize burmak için seçimi bekliyo temmuzda zan vereceklermis utanmadan emekliyle dalga geciyolar allah alsın sizi yandınız tutusdunuz yaşasın hurriyet
Gercekler - İzmitlilerin coğunluğu muharrem tutuş diyor gercekleri pazartesi günü görürsunüz.
Efexor - Adamsın.
Belediye Personeli - Seni kimse alet etmedi oradan geçerken selam vermiş hal hatırini sormuş sucmu bir tek senmisin izmit belediyesinde çalışip muharrem başkanla foto çekilen senin gibi kaç belediye işcisi var seni birilerimi uyardı gazeteye demec ver diye gerçi sana birşey olmaz sen ekmeğinin peşindesin belediye personeli kardeş
Belediye Personeli - Akparti Gençlik kolları,belediye meclis başk.ilce başkanlığı pazartesi günüde izmit belediye başkanı yeterlimi
Ger 14 - BASKAN DERKEN?????
Emek-li - CB 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Bizde emekliler olarak Cb nını kırmayıp , bizimle dalga geçen siyasetcilerin adaylarına , oylarımızla sağlam bir emekli tokadı atacağız . Hodri Meydan.
Ev Sahibi - CHP korkusu ne yapsın adam işimden olurum diye korkuyor. İstanbulda 30 bin kişinin başına ne geldi biliyor..
Muharrem Çakmak - Bankamatik işçileri çalışmadan maaş alan kim varsa elbette çıkaracak.
Ben sabahın 5 inde kalkıp akşam saat 20.30 da eve geliyorum.
Bedava dan geçinme yok öyle beyler.
Doğrular - 2019 da fatma başkan kaç kişiye mobing uygulayıp çıkardı hani kimseyi çıkarmayacaktı şimdide seçim yatırimi yapıp yeni 250veya300 kişi işe aldı onların durumu ne olacak biliyormusun fatma başkanda olsa muharrem başkanda olsa işlerine son verecek onlara yazık değilmi fatma başkan belediyenin kadrosunu şisirdi seçim yatırımı yapıyor
Hülya Sert - Boş konuşma 2009 Seçimlerinde AKP Dört yüz işçiyi başka kurumlara yolladı Yaparsa Akp yapar
Yenidoğanlı - Belediye işcisine Muharrem tutuş selam vermiş hal hatır sormuş onu bile kabul edemiyorsunuz adama nasil tehtit ettiniz de gazateye manşet yaptırdınız ayıp ya adamın ekmeğiyle oynuyorsunuz gerçi çalısana bir şey olmazda belediyeden kim yaptırdığını bir gün söylerse yapanları o zaman görürsünüz gününüzü herkes size gülüyor ha siz ne yaparsanız yapın
Körfezli - Nasıl bir mantık var sende ya, olayı bile anlamamışsın
Pi̇r-i̇ Fani̇ - ADAM ALLAH'IN SELAMINI VERMİŞ. EĞER BAŞKAN OLARAK SELAM VERSEYDİ BUNU KENDİ SOSYAL MEDYANDA PAYLAŞIRDIN. AMA ŞİMDİ FATMA BAŞKANA YARANMAK İÇİN TEPKİ GÖSTERİYORMUŞ. SANKİ KÜFÜR ETTİ
Selman - Onu birileri söylettirmiştir mazlum işci kardeşimize
HÜSEYİN OĞUZ - TUTUŞ ANCAK BELSANIN PARKINDA DOLAŞIR...ONUDA FATMA HANIM İSTERSE..BU VATANDAŞ AĞIRLIĞININ FARKINDA DEĞİL 2 GÜN SONRA ÖLÇÜLERİNİ ÖĞRENMİŞ OLUR BİRDAHA UNUTMAMAK ÜZERE....
Körfezli - zor
İzmitli - Akp yanlış aday gösterdiği için tepki verdiler fatmaya oy verdiler kazandırdılar ama kibirinden 5 sene herkesle kavgalı oldu Sizi izmit halkı getirdi göndermesinide iyi bilir Fatma ile beraber pazartesi günü yolcusunuz belsa'ya izmitin öz evladı muharrem tutuş'u başkan olarak göndereceğiz inşallah.
Kuruçeşmeli Cengo - Senin partilin bile fatmaya acayip tepkililer muharrem tutuş icin calışiyorlar sen neden bahsediyorsun hacı belsaya gümbür gümbür geliyor görüşeceğiz.
Serdarlı - Siz o pakrdada dolaşamayacaksınız kazanırsa yanlışlıkla o konuşan işçinin parasınıda ödeyemeyek merak etme
Şirintepeli - Ne var bunda o işçinin oruç başına vurmuş galiba
Farklı Bakış - Kulanmadiklari ne din kaldı ne bayrak. Sen gene ucuz kurtulmuşsun. Geçmiş olsun
İzmitli... - Doğru diyorsun, geçen seçim Nevzat Doğan a inat Fatma kaplan hürriyet e oy verdim aldık alacağımızı. Ramazan ayını seçim malzemesi olarak kullanıp bayanlara eşarp tesbih yasin i şerif dağıtmak,erkeklere takke ve tesbih dağıtmak dini duyguları ve insanların inancını kullanmak değilmi. Dem parti ile yan yana gelip birde iftar açması dem partiden belediyeye işe alımlar yapması. Peki Atatürk olsaydı. Bu vatanı kurtaran önder ne derdi bunlara. Vatanı ülkeyi bölmek isteyenlere yaranmak için bu partinin kapısını açıyorsun. Fatma kaplan hürriyet seçim için ak Parti'ye tepki gösterdiğimiz ne varsa fazlasını yaptı. Özellikle bu İzmit CHP denilince güzellik vardı sevgi vardı. CHP yi bile böldü. Biz izmitliyiz bizlere bunu yapmayacakti. Herkes biliyor egosu tavan yaptı.
M. Karali - Kardeş sn aday sana selam vermiş , sen de almışsın. Bunda rahatsız olunacak ne var anlayamadım.
Kuruçeşmeli Cengo - Taneri iyi tanıyorum muharrem başkanla konuşuyor normal değilmi fesat chp liler Tepki göster yoksa işinden olursun diye onu tehdit etmişlerdir ama muharrem baskan belsaya gümbür gümbür geliyor isciler rahat olsun çalısanın yanında olur muharrem tutuş başkan
Bülent - Gaz veren sizsiniz oy vermezlerse niye buraya yorum yazılsın sen ne yazdığını iyi oku
Farklı Bakış - Kuruceşmeye muhtar olsa oy vermezsiniz burada gaz veriyorsunuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.