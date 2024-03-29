Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık artıyor mu?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de yağış olacak mı? Kocaeli'de sıcaklık düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 15 en yüksek 24 derece olacak. İşte güncel hava durumu: