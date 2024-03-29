Gaziantep'te kara yolu kenarında bir kadın silahla öldürülmüş halde bulundu. Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, kadının silahla öldürüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
29 Mar 2024 - 09:13- Asayiş Güncelleme:
Yol kenarında kadın cesedi
Gaziantep'te kara yolunda kadın cesedi bulundu. Jandarma, silahla vurulduğu saptanan kimliği belirsiz kadının naaşını otopsi için Adli Tıp'a gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Türk - Kadınlar,,öfke kontrolü olmayan duygusal zekası gelişmemiş kolpa alfalarla beraber olursa, sonuçlarıda bu oluyor.
Eroldemirbek - günde ortalama 4 kadının öldürüldüğü ülke olduk, iktidarın ezdiği ama iktidar güce yetmeyen hıncını kadından çıkartıyor .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.