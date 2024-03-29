Altın fiyatlarında yeni rekor!

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indireceğine dönük beklentilerin artması ve güçlü güvenli liman talebinin etkisiyle dün akşam saatlerinde rekor seviyeye ulaştı ve son üç yılın en iyi ayını kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan günü tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Böylece altının ons fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 artış kaydetmiş oldu.

Ons altın bugün 2 bin 230 dolaradan işlem görürken ons tarafındaki sıçrama ve dolar/TL'deki seyir gram altın fiyatlarını da etkiledi.

Gram altın sabah saatlerinde 2 bin 325 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 3 bin 802 TL'den alıcı buldu. Cumhuriyet altını 15 bin 160 TL'den satıldı.

FED BEKLENTİLERİ ETKİLİ

Temmuz 2020'den bu yana en iyi ayını geçiren değerli metal, Fed'in geçen haftaki faiz kararının ardından yıl içinde parasal gevşemenin hızlanacağına dönük beklentilerle birlikte ivmelenmişti.

Bugün açıklanacak olan ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi raporu, yatırımcıların Fed'in politika duruşunu ölçmesine yardımcı olacak. Bunun da altın piyasasındaki fiyatlamaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Kanadalı yatırım bankası TD Securities'in emtia stratejisti olan Daniel Ghali, "Yatırımcılar tatil öncesinde pozisyon kapatıyor ve ay sonuna doğru alım satım faaliyetlerini artırıyor" dedi.

Ghali, altının yüksek seviyelerde tutunma potansiyeline sahip olduğunu ve piyasaların daha derin bir Fed kesintisi beklemeye başlaması halinde daha da yükselebileceğini belirterek, "Ancak çok yakın vadede alımların tükendiğine dair işaretler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gainesville Coins'in baş piyasa analisti Everett Millman, fiyatların "küresel olarak hâlâ büyük jeopolitik gerilimlerin olması" nedeniyle de yükseldiğini ve bunun yatırımcıları nötr bir rezerv varlık olarak altına yönelmeye itebileceğini söyledi.

Millman, enflasyonun politika yapıcıların istediğinden daha yüksek seyrettiğine dair bazı göstergeler olsa da, bunun şu anda altın için yüksek değerlemeleri açıklamadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: SÖZCÜ