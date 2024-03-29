Emekliye maaş promosyonu verecek 19 banka belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzaladı. Protokolle promosyonlar 8-12 bin lira arasında değişecek.
SGK aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını yeniden düzenleyen bir protokole imza attı. Kurumdan yapılan açıklamada emekli aylığı alan yurttaşlara yönelik promosyon ödemelerinin, yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği kaydedildi. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi paylaşıldı.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor. SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırılabileceğini belirtti.
Protokol imzalanan bankalar
Akbank T.A.Ş
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Denizbank A.Ş
Fibabanka A.Ş
ING Bank A.Ş,
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş
Odea Bank A.Ş
QNB Finansbank A.Ş
Şekerbank T.A.Ş
T.C. Ziraat Bankası A.Ş
Turkish Bank A.Ş
Türk Ekonomi Bankası A.Ş
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş
Türkiye Garanti Bankası A.Ş
Türkiye Halk Bankası A.Ş
Türkiye İş Bankası A.Ş
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hülya Sert - Sanki yeni bir şey hep alınıyordu algı yapmayalım
GARİBAN - Bizim gibi enflasyonu tavan yapan ülkelerde hep Bankalar aşırı kar eder. Bu nedenle promosyon olayı çıktı. Az miktar verildiği zamanlarda faiz haram deniliyordu. Ne yazık kı promosyon ücretleri arttırıldığında ve millet ekonomi olarak geriye gittiğinde almak zorunda kalıyor. Yazık benim emekli kardeşlerime.
Mehmet Özer - BU DA HABER Mİ YILLARDIR VERİLİYOR EN ÇOK TA ÖZEL BANKALAR VERİYOR ALIYORUZ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.