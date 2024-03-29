Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Büyük bir kalabalık Başkan Hürriyet’i sloganlar ve şarkılar eşliğinde karşıladı. Roman vatandaşların yaşadığı mahalle temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin yer aldığı programda, Roman Dernekleri’nin yaptığı ‘Cumhur İttifakını’ destekliyoruz açıklamalarına rest çeken romanlar, sonuna kadar Başkan Hürriyet’i desteklediklerini açıkladı.
“KİŞİSEL RANT İÇİN PAZARLIK MALZEMESİ YAPILIYORUZ”
Roman Hizmet Masası Yöneticisi Orçun Aygül, “Bizleri yıllardır siyasi malzeme yapıp, üzerimizden ticaret yapıp Roman vatandaşların adına konuşan Roman Derneklerine sesleniyorum. Yıllardır AKP ile kol kola girip 3-5 kişinin tek elinde dönen derneklerin bizler üzerinden yaptığı pazarlık, ticaret tüm roman camiasına mal ediliyor. Kişisel rant için pazarlık malzemesi yapılıyoruz.
“HİÇBİR DERNEĞE BAĞLI DEĞİLİZ!”
Artık yeter! Bizler hiçbir derneğe, kişilere, şahıslara bağlı değiliz. Öz ve özgür irademizle bağımsız bir şekilde haklarımızı, kendimizi savunmak istiyoruz. Ellerinizi üzerimizden çekin ve bizleri siyasi malzeme yapmaya son verin. Bizler bizimle ağlayan, bizler ile gülen, bizlere değer verip yapılmayanı yapıp hizmet masası kuran, yönetici atayıp çözümler sunan, geleceğimizi inşa etmek için mücadele edenin yanındayız.
“FATMA BAŞKANA AÇIK DESTEK VERİYORUZ”
İşte geleceğin mimarı Fatma Kaplan Hürriyet. Bizler tüm roman mahallelerinin temsilcileri ve kanaat önderleri olarak güçlü bir sesle haykırıyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet’e açık destek verip onu tekrar başkan yapmak için var gücümüz ile çalışacağımıza söz ver veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Zagor - NEVZAT DOGAN A VE SİBEL GONULE DE NASİL DESTEK VERDİGİNİZİ HERKEZ BİLİYOR ROMAN KARDESLER ; BİR OYLESİNİZ BİR BOYLE RUZGAR NE YONE DONERSE ORDASİNİZ
Kadir41 - Romana güven olurmu ya
Efexor - bu romanlar çok kıvrak insanlar.
Hindistanlı - Adamlar dünyanın kanayan yarası, hayatta güven olmaz, türkiyede kürt sorunu yok hepsi kardeşimiz, ama dünyada roman sorunu var
Yurttaş - Koskoca Ak Parti İzmitde aday bulamadı Tutuş kim ? Mustafa Soydabaş olsaydı alırdı.
D.130 Tasiyicilari - Atin bunlari kocaeliden
Derinceli - Sen kocaeli ye gelmeden önce onlar buradaydı beğenmiyorsan gidersin
Cilalı Ibo - Varsa yoksa Fatma Başkan, gerisi yalan. Dernek başkanı AKEPE'ye yalamalık yapacağım diye cumhur ittifakı diyor ama o da oyunu Fatma Başkan'a verecek. Tutuş ile bu gemi yürümez, kendini ve yapacaklarını anlayamayan bir şahıs, vakit kaybetmeye değmez
Yenidoğanlı - Romanların çoğunluğu fatma başkana tepkililer seçimi kazandıktan sonra söylediği itici laflarını unutmuyorlar % 85 muharrem tutuş deyip onu destekliyorlar pazar günü akşamı roman mahallelerindeki sandiklardan muharrem başkan tulum çıkaracak izmit tutuşla tutuşacak çıkan oyları görürsünüz.
Hindistanlı - Hepiniz CHP ye oy vermeye gidiceksiniz, hepiniz
İzmitli - Roman dernekleri el altından indirdiler maniyi akp kapısında yatıyorlar bunlar anında satarlar kendilerini biz romanlar olarak biliyoruz fatma hnm güveniyoruz dernekler kendilerini kaça sattılar acıklasınlar
Serdarlı - Kimi kandırıyorsunuz bende o mahaledenim oradakilerin hepsi izmit belediyesinde çalışıyor varmı başkası işiniz bitti
Serdarın Çocuğu - Doğru çoğu izmit belediyesinde çalışıyor fotoğraflardan belli serdardan yenidoğandan fatmaya fazla oy çıkmaz
Akrep41 - DERNEĞE BAĞLI ollanlarda kaybetceni anlayınce yarsı REE yaptı..
Eroldemirbek - bşk. fatma hürriyet hnm. başarılıdır destek verenler doğru bir iş yapmaktadırlar .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.