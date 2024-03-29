Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Büyük bir kalabalık Başkan Hürriyet’i sloganlar ve şarkılar eşliğinde karşıladı. Roman vatandaşların yaşadığı mahalle temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin yer aldığı programda, Roman Dernekleri’nin yaptığı ‘Cumhur İttifakını’ destekliyoruz açıklamalarına rest çeken romanlar, sonuna kadar Başkan Hürriyet’i desteklediklerini açıkladı.

“KİŞİSEL RANT İÇİN PAZARLIK MALZEMESİ YAPILIYORUZ”

Roman Hizmet Masası Yöneticisi Orçun Aygül, “Bizleri yıllardır siyasi malzeme yapıp, üzerimizden ticaret yapıp Roman vatandaşların adına konuşan Roman Derneklerine sesleniyorum. Yıllardır AKP ile kol kola girip 3-5 kişinin tek elinde dönen derneklerin bizler üzerinden yaptığı pazarlık, ticaret tüm roman camiasına mal ediliyor. Kişisel rant için pazarlık malzemesi yapılıyoruz.

“HİÇBİR DERNEĞE BAĞLI DEĞİLİZ!”

Artık yeter! Bizler hiçbir derneğe, kişilere, şahıslara bağlı değiliz. Öz ve özgür irademizle bağımsız bir şekilde haklarımızı, kendimizi savunmak istiyoruz. Ellerinizi üzerimizden çekin ve bizleri siyasi malzeme yapmaya son verin. Bizler bizimle ağlayan, bizler ile gülen, bizlere değer verip yapılmayanı yapıp hizmet masası kuran, yönetici atayıp çözümler sunan, geleceğimizi inşa etmek için mücadele edenin yanındayız.

“FATMA BAŞKANA AÇIK DESTEK VERİYORUZ”

İşte geleceğin mimarı Fatma Kaplan Hürriyet. Bizler tüm roman mahallelerinin temsilcileri ve kanaat önderleri olarak güçlü bir sesle haykırıyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet’e açık destek verip onu tekrar başkan yapmak için var gücümüz ile çalışacağımıza söz ver veriyoruz” ifadelerini kullandı.