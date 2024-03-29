29 Mar 2024 - 10:11- Siyaset G:

Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!

Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, büyük bir coşkuyla karşılandı. Romanların temsilcileri ve kanaat önderleri yaptıkları açıklamayla Roman Derneklerine rest çekerek, “Kimse bizi siyasi malzeme yapamaz. Geleceğin mimarı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceğiz” dediler

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest! mask
Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!
Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Büyük bir kalabalık Başkan Hürriyet’i sloganlar ve şarkılar eşliğinde karşıladı. Roman vatandaşların yaşadığı mahalle temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin yer aldığı programda, Roman Dernekleri’nin yaptığı ‘Cumhur İttifakını’ destekliyoruz açıklamalarına rest çeken romanlar, sonuna kadar Başkan Hürriyet’i desteklediklerini açıkladı. 

Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!

“KİŞİSEL RANT İÇİN PAZARLIK MALZEMESİ YAPILIYORUZ”

Roman Hizmet Masası Yöneticisi Orçun Aygül, “Bizleri yıllardır siyasi malzeme yapıp, üzerimizden ticaret yapıp Roman vatandaşların adına konuşan Roman Derneklerine sesleniyorum. Yıllardır AKP ile kol kola girip 3-5 kişinin tek elinde dönen derneklerin bizler üzerinden yaptığı pazarlık, ticaret tüm roman camiasına mal ediliyor. Kişisel rant için pazarlık malzemesi yapılıyoruz. 
Romanlardan Hürriyet’e destek, Roman Dernekleri’ne rest!

“HİÇBİR DERNEĞE BAĞLI DEĞİLİZ!”

Artık yeter! Bizler hiçbir derneğe, kişilere, şahıslara bağlı değiliz. Öz ve özgür irademizle bağımsız bir şekilde haklarımızı, kendimizi savunmak istiyoruz. Ellerinizi üzerimizden çekin ve bizleri siyasi malzeme yapmaya son verin. Bizler bizimle ağlayan, bizler ile gülen, bizlere değer verip yapılmayanı yapıp hizmet masası kuran, yönetici atayıp çözümler sunan, geleceğimizi inşa etmek için mücadele edenin yanındayız. 

“FATMA BAŞKANA AÇIK DESTEK VERİYORUZ”

İşte geleceğin mimarı Fatma Kaplan Hürriyet. Bizler tüm roman mahallelerinin temsilcileri ve kanaat önderleri olarak güçlü bir sesle haykırıyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet’e açık destek verip onu tekrar başkan yapmak için var gücümüz ile çalışacağımıza söz ver veriyoruz” ifadelerini kullandı.

# roman, roman derneği, Fatma Kaplan Hürriyet, Serdar Mahallesi, hizmet, var, büyük, AKP

29 Mar 2024 - 10:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
12

Zagor - NEVZAT DOGAN A VE SİBEL GONULE DE NASİL DESTEK VERDİGİNİZİ HERKEZ BİLİYOR ROMAN KARDESLER ; BİR OYLESİNİZ BİR BOYLE RUZGAR NE YONE DONERSE ORDASİNİZ

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mart 20:09
13

Kadir41 - @Zagor 12 nolu yoruma cevabı: Romana güven olurmu ya

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 29 Mart 20:41
14

Hindistanlı - @Efexor 11 nolu yoruma cevabı: Adamlar dünyanın kanayan yarası, hayatta güven olmaz, türkiyede kürt sorunu yok hepsi kardeşimiz, ama dünyada roman sorunu var

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Mart 20:44
09

Yurttaş - Koskoca Ak Parti İzmitde aday bulamadı Tutuş kim ? Mustafa Soydabaş olsaydı alırdı.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Mart 16:32
10

Derinceli - @D.130 Tasiyicilari 08 nolu yoruma cevabı: Sen kocaeli ye gelmeden önce onlar buradaydı beğenmiyorsan gidersin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mart 17:20
07

Cilalı Ibo - Varsa yoksa Fatma Başkan, gerisi yalan. Dernek başkanı AKEPE'ye yalamalık yapacağım diye cumhur ittifakı diyor ama o da oyunu Fatma Başkan'a verecek. Tutuş ile bu gemi yürümez, kendini ve yapacaklarını anlayamayan bir şahıs, vakit kaybetmeye değmez

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Mart 14:45
06

Yenidoğanlı - Romanların çoğunluğu fatma başkana tepkililer seçimi kazandıktan sonra söylediği itici laflarını unutmuyorlar % 85 muharrem tutuş deyip onu destekliyorlar pazar günü akşamı roman mahallelerindeki sandiklardan muharrem başkan tulum çıkaracak izmit tutuşla tutuşacak çıkan oyları görürsünüz.

Yanıtla . 0Beğen . 10Beğenme 29 Mart 14:32
15

Hindistanlı - @Yenidoğanlı 06 nolu yoruma cevabı: Hepiniz CHP ye oy vermeye gidiceksiniz, hepiniz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mart 20:48
04

İzmitli - Roman dernekleri el altından indirdiler maniyi akp kapısında yatıyorlar bunlar anında satarlar kendilerini biz romanlar olarak biliyoruz fatma hnm güveniyoruz dernekler kendilerini kaça sattılar acıklasınlar

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 29 Mart 13:25
03

Serdarlı - Kimi kandırıyorsunuz bende o mahaledenim oradakilerin hepsi izmit belediyesinde çalışıyor varmı başkası işiniz bitti

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Mart 13:08
05

Serdarın Çocuğu - @Serdarlı 03 nolu yoruma cevabı: Doğru çoğu izmit belediyesinde çalışıyor fotoğraflardan belli serdardan yenidoğandan fatmaya fazla oy çıkmaz

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 29 Mart 14:21
02

Akrep41 - DERNEĞE BAĞLI ollanlarda kaybetceni anlayınce yarsı REE yaptı..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Mart 12:21
01

Eroldemirbek - bşk. fatma hürriyet hnm. başarılıdır destek verenler doğru bir iş yapmaktadırlar .

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 29 Mart 11:04
Diğer 13 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL