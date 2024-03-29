Seçim nedeniyle 31 Mart Pazar günü o pazar kurulmayacak

İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığını 28.03. 2024 tarihli yazısına istinaden bir duyuru yaptı. 31 Mart Pazar günü yerel seçimler olması nedeniyle Yahya Kaptan pazarı kurulmayacak. Tüm vatandaşlar ve esnafa önemli duyurulur.