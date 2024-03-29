İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığını 28.03. 2024 tarihli yazısına istinaden bir duyuru yaptı. 31 Mart Pazar günü yerel seçimler olması nedeniyle Yahya Kaptan pazarı kurulmayacak. Tüm vatandaşlar ve esnafa önemli duyurulur.
29 Mar 2024 - 10:27- Gündem Güncelleme:
Seçim nedeniyle 31 Mart Pazar günü o pazar kurulmayacak
İzmit Belediyesi, Kaymakamlıktan gelen yazıya istinaden 31 Mart Pazar günü yerel seçimler sebebiyle Yahya Kaptan Pazarının kurulmayacağını kamuoyuna duyurdu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.