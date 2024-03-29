İzmit Terzibayırı Mahallesi sakinlerinden 40 yaşındaki Seyhun Ceyhan yakalandığı amansız hastalık nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetti. İzmit Belediyesi’nde temizlik işleri şube müdürlüğünde çalışan ve bir süredir kanser tedavisi gören Seyhun Ceyhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Ceyhan’ın ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün Terzibayırı Mescidi Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
29 Mar 2024 - 11:23- Asayiş Güncelleme:
Belediye personeli kansere yenildi
İzmit Belediyesi personeli Seyhun Ceyhan amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Allah rahmet etsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.