Belediye personeli kansere yenildi

İzmit Terzibayırı Mahallesi sakinlerinden 40 yaşındaki Seyhun Ceyhan yakalandığı amansız hastalık nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetti. İzmit Belediyesi’nde temizlik işleri şube müdürlüğünde çalışan ve bir süredir kanser tedavisi gören Seyhun Ceyhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Ceyhan’ın ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün Terzibayırı Mescidi Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.