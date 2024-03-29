29 Mar 2024 - 11:26- Asayiş G:

Muzaffer Bıyık'ın acı günü!

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın amcası Hacı Mehmet Bıyık hayatını kaybetti.

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Muzaffer Bıyık'ın acı günü! mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın amcası Hacı Mehmet Bıyık hayatını kaybetti.Bıyık'ın cenazesi 29 Mart cuma günü öğle namazına müteakip Emek Mahallesi Fatih Merkez Camii'nden kaldırılacak.
# Muzaffer Bıyık, Darıca

29 Mar 2024 - 11:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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