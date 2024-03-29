Göztepe maçında prim doping yaptı

Adali - ??????ne korkutmuş bugunlerdir sayfanızı takip ediyorum goztepemiz kabus gibi cokmusiyoce sacmaladiniz özellikle büyük camiaolan kocaeline bu yönetim kusura bakmayın ama yakışmıyor neolsa sizin için bu sezon bitti genç oyuncularımızı oynatın onları kazanın sanayi kenti Kocaeli getirin güçlü yonetiminizi kaliteli bir hoca yeni sezonu hazırlanın bırakın tekmaclik düşünmeyi aramızda 11 puan var...