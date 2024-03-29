29 Mar 2024 - 11:43- Spor G:

Göztepe maçında prim doping yaptı

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri

29 Mar 2024 - 11:43 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Gozgoz - Birsry soylemek istiyorum,belki şasiracaksiniz ama bizde ne ic saha ne dıs saha prim filan yok..bir de verseler neler olur siz dusunun gari

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 30 Mart 13:24
03

Basiskele41 - Her şey para değil beyler çöp transferleri yaparken düşünseydiniz bu günleri şimdi telaşa kapilmazdiniz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Mart 07:23
01

Adali - ??????ne korkutmuş bugunlerdir sayfanızı takip ediyorum goztepemiz kabus gibi cokmusiyoce sacmaladiniz özellikle büyük camiaolan kocaeline bu yönetim kusura bakmayın ama yakışmıyor neolsa sizin için bu sezon bitti genç oyuncularımızı oynatın onları kazanın sanayi kenti Kocaeli getirin güçlü yonetiminizi kaliteli bir hoca yeni sezonu hazırlanın bırakın tekmaclik düşünmeyi aramızda 11 puan var...

Yanıtla . 7Beğen . 6Beğenme 29 Mart 20:13
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL