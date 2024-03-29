3 Nisan'da İzmit'te Göztepe maçında kritik bir ev sahipliği yapacak 1.Lig beşincisi Kocaelispor, bu maç öncesinde prim dopingi alacak. Seçimin ardından pazartesi günü, başkan Recep Durul önderliğinde toplanacak yönetim kurulu, canlı prim desteği için para toplarken, başkan Durul kesenin ağzını açtı.
29 Mar 2024 - 11:43- Spor Güncelleme:
Göztepe maçında prim doping yaptı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Gozgoz - Birsry soylemek istiyorum,belki şasiracaksiniz ama bizde ne ic saha ne dıs saha prim filan yok..bir de verseler neler olur siz dusunun gari
Basiskele41 - Her şey para değil beyler çöp transferleri yaparken düşünseydiniz bu günleri şimdi telaşa kapilmazdiniz
Geli̇yoruz - Paragözeli
Adali - ??????ne korkutmuş bugunlerdir sayfanızı takip ediyorum goztepemiz kabus gibi cokmusiyoce sacmaladiniz özellikle büyük camiaolan kocaeline bu yönetim kusura bakmayın ama yakışmıyor neolsa sizin için bu sezon bitti genç oyuncularımızı oynatın onları kazanın sanayi kenti Kocaeli getirin güçlü yonetiminizi kaliteli bir hoca yeni sezonu hazırlanın bırakın tekmaclik düşünmeyi aramızda 11 puan var...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.