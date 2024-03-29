Atasoy Bilgin: “Büyükakın kendi işine baksın”

Yerel seçimlere 2 gün kala Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı il binasında önemli bir basın toplantısı düzenledi. Birlik mesajı verilen açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Nail Çiler, Muhip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, TBMM Geçmiş Dönem Başkanvekili Haydar Akar, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski İl Başkanları Cengiz Sarıbay, Selim Çoban, Necat Çakır, Keramettin Gençtürk,Cihan Altunyuva, İzmit eski İlçe Başkanları Gökhan Darcan, Hakan Çakar, Selman Yıldırım, Orhan Dönmez, Alparslan Seymen, il yöneticileri ve İzmit ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPSIN”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayının seçim sonrası İl Başkanı olacağına yönelik iddialara Bilgin, kendisi cevap verdi. Büyükakın’ın siyaset yaptığını ifade eden Sarı, “Tahir bey siyaset yapıyoruz. Belediye başkanı olmasına rağmen tüm ilçeler ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Tahir Beyin Kocaeli'nin sorunları ile ilgili konuşması lazım. 2015 yılından beri bu kentte ama Kocaeli'nin hiçbir can alıcı sorununa çözüm olmamıştır. Kocaeli’nin sorunları ile ilgili buluşalım dediğimizde kaçıyor. Kendisi siyaset yapması belediye başkanlığı yapsın.

“KENDİ İŞİNE BAKSIN”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü seçimi yöneten en büyük kurumdur. İl başkanımız görevinin başındadır. Kendisi seçim döneminde başka illerde reklamlar veriyor. 50 yıllık hayalimiz diyor. Sizin 50 yılda bu kent için kurduğunuz hayal teleferik olamaz. Sizin hayaliniz. Ulaşım sorununu çözmektedir. Bu kentte yaşayan insanları mutlu insanlar yapmaktır. Tahir Bey kendi işine yapsın. Belediyeyi konuşmak yerinde bu tarz konular ile ilgili gündem yapıyor” dedi.