RECEP DURUL’A DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR: “YANINDAYIZ BAŞKAN!”

Hüseyin Acurman: İNANALIM YETER… BAŞARACAĞIZ BAŞKAN…
Mustafa Karaman: Başarılar diliyorum değerli kardeşim… GÜNAYDIN…
Metin Nail Yılmaz: Kapıları açalım sayın başkan çok cezalı taraftar var.
Orhan Kahraman: İnananlar asla kaybetmezler, bizler inandık futbolcular da inanırsa, bu maçı alırız. Selamlar başkanım. Allah yar ve yardımcımız olsun…
Demirel Gokmen: Yeni bir sayfa yeni bir başlangıç sonu inşallah süper lig olacak...
Yaşar Can: Kocaelispor için her zaman varız Recep Başkanım…
Metın Tuncay: İnadına Kocaelispor, inadına süper lig
Hamza Bostan: #YOLUNSONUŞAMPİYONLUK
Yakup Arslan: İNANIYORUZ BAŞKANIM BAŞARACAĞIZ İNŞALLAH
Nuri Başaran: Suadiye’den tam destek, ordayız inşallah…
Murat Afşin: Tek temennimiz budur, zaman içinde doğru işler yapıldıkça da taşlar yerine oturacaktır .
Taner Araç: Hadi Körfezim yeniden başlıyoruz…
Serkan Çınar: İnanıyoruz, güveniyoruz…
Nihat Köksal: Başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah başkanım…
Bekir Demirkıyık: Çıktığın yolda başarılar diliyorum başkanım. İnşallah Allah’ın izniyle başaracaksınız. Hep beraber Kocaelispor’un layık olduğu yere gelmesi için dua ediyoruz.
Yasar Karacal: Allah’ın izniyle kenetlenelim başkanım. Bu taraftar daha fazla üzülmesin. Futbolcu kardeşlerimiz formanın ve armanın hakkını bundan sonraki maçlarda versin. Başka KOCAELİSPOR yok. Sana inanıyoruz gereğini yap inşallah.
Kahraman Cumhur: Size inanıyoruz baskanmmm, her zaman yanındayız.
Nedret Ok: Başarılar diliyorum başkanım Allah utandırmasın inşaAllah, hep destek, tam destek, biz sadece KOCAELİSPORLUYUZ-HODRİMEYDAN…
Eren Kazgan: Başarılar diliyorum başkanım
Ercan Kandemir: Başaracağız başkanım başka çare yok .inanıyoruz
KARTEPE VETERANLAR: KARTEPE VETERANLAR olarak başarılar dileriz. ŞAMPİYON KOCAELİ
Recep Börekci: Başarılar başkanım inşallah başaracaksın
Tuncay Akyüz: Davasına inanan vazgeçmeyen bir başkan taraftarına içten ve samimi bir mesajı bu kadar güzel yazabilir…Şampiyon Körfez…
Mehmet Darcan: Kardeşim seni çok çok yakın tanıyan bir büyüğün olarak, sana sonuna kadar güveniyor ve destekliyorum. Her işin altından gayretin, çalışkanlığın ve dürüstlüğünle başarılı olduğunu biliyorum. Kocaelispor sevdanı da çok iyi bilen biri olarak, sonsuz başarılar diliyorum. Bu camiayı toparlayıp tekrar birlik ve beraberliği sağlarsak adını unutulmayan, başkanlar listesine yazdırmanı temenni ederim yolun açık olsun kardeşim…
Fuat Namdar: Başarılar diliyorum başkanım. Bitti Sanmayın Sakın Mevzu yeni Başlıyor
Samet Atalan Yolun sonu şampiyonluk olsun
Mesut Kavurt: Sevgili başkanım dilek ve temennilerini destekliyor başarılar diliyorum her şey gönlünce olsun.
Sertaç Yıldız: Hayırlı olsun başkanım. Yeniden başlıyoruz
Kadir Yılmaz: Başarılar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah başkanım…
Mehmet Uray: Başarılar geleceğine can-ı gönülden inanıyoruz... Hayırlı olsun... Rabbim yardımcı olsun inşallah... Göztepeyi yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz.
Nihat Araç: HERŞEY YALAN KOCAELİSPOR SEVGİMİZ GERÇEK
Erkan Gül: Başarılar diliyorum başkanım ordayız.
Mstf Snmz: Açalım başkanım kapıları. TFF meydanı boş buldu gereksiz yere seyirciye ceza kesiyor. En güzel cevap kapıları açmakla olur.
Önder Çatan: #OseneBusene
Birol Uysal: Başarılar Körfezim…
Nuri Adıgüzel: Başarılar dilerim başkanım, başarılar Körfez…
Osman Kılıç: Başkanım başarılar diliyorum, selamlar olsun
Halil Özkaraman: Başarılar…
Vahdet Ağca: Başarının ilk adımı inanmaktır. Bu da sende var başkanım. Hep birlikte hedef süper lig
Cemal Torol: Bu zorlu görevinde başarılar diliyorum başkanım.
Güngör Semer: Başarılar diliyorum can-ı gönülden, başkanım
Burak Sevim: Taraftara el hareketi yapıp küfreden, serseri tipli yöneticiler vardı. Onları yönetimden çıkartın…
Muhtar Yakup Koçver: Başarılar diliyorum başkanım
Hasan Yazıcı: Başkanım hayırlı olsun, geleceğiz bayramdan sonra ziyaretine, başarılar dileriz…
Mertmeriç Mert: Başarılar diliyorum başkanım…
Muhterem Sert: Başarılar diliyorum…
Hüseyin Acurman: İNANALIM YETER… BAŞARACAĞIZ BAŞKAN…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mehmet Özer - RECEP DURUL YÖNETİMDE DEĞİLMİYDİ, HAYRETTİNDEN FARKIN KALMADI, SU TAŞIMAYA DEVAM,
Adalı 54 - Hayrettin rüya aleminde yaşıyor
Sabahattin Basmacı - süper ligde kalabilmek için o kulübün kendi gelir kaynakları olması lazım.şu anda kocaeli sporun böylebir gelir kaynağı yok maalesef.reklamlarla oyuncuların maaşlarını bile ödeyamazsiniz.belediyelerin desteği bir yere kadar sürer.onun için önce birinci ligi hazmetmek gerek.süper lig kulağa hoş geliyor ama bana göre biraz erken.saygılarımla
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.