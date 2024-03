Kandıra’da Sarıçay’dan dev iftar

İYİ Parti Kandıra İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programı büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Namazgah Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İYİ Parti’nin Kandıra Belediye Başkan adayı olan Semih Sarıçay’a olan büyük desteğin dikkat çektiği iftar organizasyonunda İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı Yusuf Battal ve yönetimi örnek bir ev sahipliği sergiledi.

BÜYÜK İLGİ VARDI

Kandıralıların adeta akın ettikleri bu özel iftar buluşmasına; İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol, Kandıra Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Balık, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Kandıra Şoförler Odası Başkanı Fikret Dündar, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan, İYİ Parti Şile Belediye Başkan adayı Demet Tekdemir, Kandıra’ya bağlı mahallelerin muhtarlar, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Kandıralı vatandaş katıldı.

KANDIRALILARDAN SAMİMİ KARŞILAMA

İftar programı öncesinde İYİ Parti’nin ilçedeki başkan adayı Semih Sarıçay; Büyükşehir adayı Gencay Yıldıztekin, milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Nimet Özdemir ile partililer ilçe genelinde esnaf ziyaretleri yaptı. Kandıralıların son derece samimi ve içten karşıladıkları Sarıçay ile İYİ Partililere başta gençler olmak üzere her yaş grubundan vatandaşların büyük ilgi göstermeleri dikkat çekti.

KÜLTÜR MERKEZİNE YÜRÜRKEN KANDIRALILAR KORTEJ OLUŞTURDU

Sarıçay ve beraberindeki parti yöneticileri, başta şehir merkezi olmak üzere birçok bölgedeki esnafları farklı gruplar halinde ziyaret ettikten sonra toplu şekilde iftar organizasyonunun düzenlendiği Namazgah Kültür Merkezi’ ne kadar yürüdü. Sadece partililerin katılımı ile yapılan yürüyüş sırasında da büyük bir coşku ortaya çıktı. Kandıralılar, yürüyüş esnasında partililere eşlik etti ve sadece partililerin bulunduğu topluluk bir anda yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir kortej halini aldı.

COŞKU VE İLGİ MORAL VERDİ

Kandıralıların sevgi tezahüratları ile Namazgah Kültür Merkezi’ne giren İYİ Parti’nin Kandıra adayı Semih Sarıçay, alkışlar, sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Masaları tek tek gezen ve katılımcıları selamlayan Sarıçay, her yaştan Kandıralının selfie çekilme taleplerini de geri çevirmedi. Her yaştan Kandıralının katılımı ile büyük bir coşkunun hakim olduğu iftar programı 31 Mart seçimleri öncesinde hem İYİ Parti kurmaylarına ve hem de başkan adayı Sarıçay’a büyük moral verdi.

“SARIÇAY İLE KAZANACAĞIZ”

İftar buluşması öncesinde ilk olarak konuşan İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı Yusuf Battal, 31 Mart seçimlerinin Kandıra’da büyük bir değişimin yaşandığı bir tarih olarak hep hatırlanacağını söyledi ve “Adayımız Semih Sarıçay, 1 Nisan’da başkanlık makamına kurulacaktır. Bu seçimin tek kazananı Kandıralılar olacaktır. Hep birlikte ilçemizin hakkını savunacağız” diye konuştu.

“İNANÇLI VE KARARLIYIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin de buluşmada yaptığı konuşmasında yerel seçimleri büyük bir başarı ile neticeleneceğini söyledi ve “İddialıyız. Projelerimizle, kadrolarımızla Kandıra’mızı, Kocaeli’mizi geleceğe hazırlama konusunda inançlıyız” açıklamasında bulundu.

“31 MART’TA HÜSRAN YAŞAYACAKLAR”

Daha sonra konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ise “Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’yi olduğu yerde göstermeyen anket kuruluşları ve siyasetçiler 31 Mart’ta büyük bir şok ve hüsran yaşayacaklar. Kandıra’da da böyle olacak. Kandıra halkı tercihini kendi içlerinden biri olan, arkadaşınız, dostunuz, ağabeyiniz, kardeşiniz Semih Sarıçay’dan yana kullanacaktır. 31 Mart, Kandıra’da yeni bir dönem öncesinde atılmış ilk adım olacak” diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partilerinin büyük bir yükseliş içinde olduklarını belirterek, “Ne demek istediğimi 31 Mart gece herkes görecek. Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak” dedi. Partinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise “Buraya gelmeden önce esnafımızı ziyaret ettik. Muhtarlarımızla buluştuk. Halkımızı dinledi. Şurası kesin ki Kandıralılar bize ‘Bu iş tamam’ dedirtti. Seçimler şimdiden ilçemize, başkanlık Semih Sarıçay’a hayırlı olsun” diye konuştu.

“GERÇEK HİZMETE KAVUŞACAĞIZ”

İftar öncesinde son olarak konuşan isim ise İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Semih Sarıçay oldu. “Arkadaşınız, dostunuz, Semih Sarıçay” denilerek ismi anons edilen ve büyük bir alkışla sahneye gelen Sarıçay, aynı coşku ile Kandıralılara karşılık verdi ve yapmak istedikleri çok proje ile hizmetin olduğunu belirtti, “Göreceksiniz; 31 Mart’tan sonra bu ilçede çok şey değişecek. Her şeyden önce zihniyet değişecek ve ilçemiz gerçek hizmetle buluşacak” dedi.

“KANDIRA’MI ÇOK SEVİYORUM”

Salondaki kalabalığın 31 Mart gerçeğini ortaya koyduğunu dile getiren Sarıçay, şöyle konuştu: “Hepinizi seviyorum, bu ilçeyi, Kandıra’yı seviyorum. Bu ilçede yaşayan 7’den 70’e her bir vatandaşımız için bir hizmet yolculuğuna çıktık. Bugün bu salonda ortaya çıkan tablo göstermiştir ki; Kandıra kararını vermiş. İlçe merkezindeki, köylerimizdeki muhtarlarımız aramızdalar. Hepinize teşekkür ediyorum.

“İMKANLAR KANDIRALILAR İÇİN SEFERBER EDİLECEK”

Kandıralı İYİ’ler olarak sözümüz olduğu için, yeni dostluklar kurmak ve geleceğin Kandıra’sını oluşturmak için yola çıktık. Sadece belli bir zümreye hizmet eden bir anlayıştan Kandıra Belediyesi’ni kurtaracağız. Bu ilçeyi her birlikte yöneteceğiz, önümüzdeki beş yıllık dönemde yapılan her işin, hayata geçirilen her projenin altında bizzat ilçe halkımızın imzası olacak. Artık bu belediyenin imkanları, bugüne kadar birilerine değil, Kandıralıların menfaati için seferber edilecek.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Bugüne kadar çok çalıştık. Artık sona geldik. Büyük bir heyecanla çalıştık, milletimize ulaştık, dostlarımızın katkıları ile kendimizi hep güçlü hissettik. Kandıralılar hep yanımızda oldu. Onların bu desteği en büyük gücümüzdü. Şimdi sıra oylarımızı kullanmaya geldi. İnşallah pazar günü Kandıra’da sandıkları hep birlikte patlatacağız ve ilçemizde yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralayacağız. Bu salon aslında Kandıra’nın özetidir. İYİ Parti’ye verilen desteğin geldiği noktadır, Kandıralıları bundan sonar iyi bir gelecek bekliyor. Birlikte başaracağız.”