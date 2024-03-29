Kocaeli’deki mali müşavir meslekten atıldı!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bazı serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere çeşitli sürelerle mesleki faaliyetten alıkoyma ile meslekten çıkarma cezası verdi.Konuya ilişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın Akgün’e "Meslekten çıkarma" cezası verildi.

Kararda, “Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın Akgün’e Oda Disiplin Kurulu’nun 20.09.2023 gün ve 2023/K-345/5, 2023/K-345/6, 2023/K-345/7, 2023/K-345/8, 2023/K-345/9, 2023/K345/10, 2023/K-345/12, 2023/K-345/14 2023/K-345/15 ve 07.06.2023 gün ve 2023/K-343/11 sayılı kararı ile 10 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.02. 2024 tarihinde başlanmıştır” denildi.