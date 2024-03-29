29 Mar 2024 - 12:49- Asayiş G:

Kocaeli’deki mali müşavir meslekten atıldı!

Kocaeli’de bir mali müşavire meslekten çıkarma cezası verildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli’deki mali müşavir meslekten atıldı! mask

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bazı serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere çeşitli sürelerle mesleki faaliyetten alıkoyma ile meslekten çıkarma cezası verdi.Konuya ilişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın Akgün’e "Meslekten çıkarma" cezası verildi.

Kararda, “Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın Akgün’e Oda Disiplin Kurulu’nun 20.09.2023 gün ve 2023/K-345/5, 2023/K-345/6, 2023/K-345/7, 2023/K-345/8, 2023/K-345/9, 2023/K345/10, 2023/K-345/12, 2023/K-345/14 2023/K-345/15 ve 07.06.2023 gün ve 2023/K-343/11 sayılı kararı ile 10 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.02. 2024 tarihinde başlanmıştır” denildi.
# mali müşavir, 2024, türkiye

29 Mar 2024 - 12:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Oktay - Ya bi hayır kurumu var ona bağışta bulunsaydın emmi aydınlık veren ışık verenin altında toplananlar varya oraya üç beş ateşleseydin Hemi cennetlik olacaktın tüh

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Mart 20:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL